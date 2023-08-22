Türkiye'nin altın rezervleri düştü

Uluslararası Para Fonu(IMF) verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri temmuz ayında düşüş gösterdi.

IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 21,53 milyon ons olan rezervler, temmuz ayı sonunda 21,18 milyon onsa indi.

IMF kayıtlarında Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın sonunda 25,30 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 4,12 milyon ons düşüş yaşanmış oldu.