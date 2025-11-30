  1. Ekonomim
Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak. Ülke ekonomisi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8, 2025 yılının ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti.

Türkiye'nin büyüme verisi yarın açıklanacak: İşte ekonomistlerin beklentisi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden yarın saat 10.00'da açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyüdüğünü öngörüyor. Söz konusu ekonomistlerin üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3,2 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8, 2025 yılının ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti.

