Türkiye'nin CDS primi zirveden geriledi

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesinin ardından gerileyen petrol fiyatları ve artan risk iştahının etkisiyle geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi bugünkü işlemlerde, 9 baz puan azalarak yeniden 260 baz puanın altına geriledi.

Türkiye’nin CDS'i, dünkü işlemlerde yüksek risk etkisiyle 262 baz puanı geçerek, Ekim 2025’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

CDS nedir?

Türkçe'de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir.

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS deniyor ve genellikle over-the-counter (OTC) yani herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan tezgahüstü piyasalarda işlem görüyor.