Türkiye'nin CDS'i 5 ay sonra 500 puanın altında

Şenay ZEREN

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), bugün 50 baz puanın üzerinde düşüşle Aralık 2022 tarihinden bu yana ilk kez 500 baz puanın altına geriledi. Böylelikle, Türkiye’nin CDS'i yüzde 8,30 oranında düşüşle 496,4 seviyesine kadar düştü.

Banka hisseleri yüzde 20 yükseldi

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimine sayılı günler kalırken, piyasalarda da oynaklık arttı. Borsa İstanbul, volatililesi yüksek bir hafta geçiriyor. Özellikle Bankacılık endeksinde yaşanan yükseliş ise, dikkat çekiyor. Bankacılık endeksindeki artış, pazartesi gününden bu yana yüzde 20'yi aşarken; BIST 100 endeksi ise, yaklaşık yüzde 6 yükseldi. BIST 100 endeksi, saat 13.05 itibarıyla yüzde 3,47 yükselişle 4650 puanda işlem gördü. Bankacılık endeksi gün içinde yüzde 8'in üzerinde değer kazanırken, şu dakikalarda yüzde 6,98 artışla 4810 puanda hareket ediyor.

Dövizde makas farkı yeniden açılıyor

Döviz kurlarında sert bir hareket gözlenmesede yukarı yönlü hareket sürüyor. Bankalararası piyasa ile serbest piyasa ve bankaların sattığı döviz kurlarındaki fiyatlamada ayrışma yeniden büyüyor. Dolar/TL’de makas farkı ise, 1.38 TL'ye kadar çıktı.

CDS'lerde düşüş, banka hisselerinde ciddi yükseliş görülüyor

Enver Erkan – Dinamik Menkul Başekonomisti

Seçimden önce piyasa oynaklığı arttı. CDS'lerde düşüş banka hisselerinde ciddi yükseliş görülüyor. Ekonomi şu anda alışılmışın dışında para politikalarının yüklediği zorluklarla iç içe olduğu için, seçim sonuçlarının da ekonomi politikası tarafına etkisi değerlendiriliyor. İktidar değişirse, geleneksel politika araçlarına dönüleceği için faiz de ana araç olarak kullanılmaya başlanacak ve enflasyona uygun bir faiz artışı yapılacaktır. Böyle bir değişim piyasalara da odak noktasının enflasyon hedeflemesi olduğu mesajını verecek. Ekonomik geçiş elbette zor olacaktır, piyasa için ise uzun vadeli potansiyel ve cazip değerleme sunan şirketler söz konusu...