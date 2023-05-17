Türkiye'nin CDS'i 7 ayın zirvesinde!

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki haftada 5 ay sonra ilk kez 500 puanın altına gerileyen Türkiye'nin risk primi, seçim sonrasındaki haftada yükselişe geçti. Uzmanlar, seçimde ikinci turun yapılacağı 28 Mayıs'a kadar risk primindeki yükselişin devam edebileceğinin altını çiziyor.

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 675 baz puana kadar yükseldi ve böylelikle yaklaşık 7 ayın zirvesine ulaştı.

Türkiye'nin risk primi, geçtiğimiz hafta cuma gününü 505 baz puandan tamamlarken; 3 günde 170 baz puan artmış oldu.

Türkiye risk primi, gelişen piyasalar liginde en yüksek ikinci ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'nin üzerinde 5 bin baz puanın üzerindeki risk primiyle Arjantin yer alıyor. Türkiye'nin ardından ise, 317 baz puanla Güney Afrika bulunuyor.