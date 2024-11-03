Türkiye’nin de dahil olduğu 52 ülkeden BM’ye mektup: 'İsrail’e silah satışı durdurulmalı...'

ANKARA (EKONOMİ)

Edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin öncülük ettiği Ortak Mektup Girişimi, Uluslararası Adalet Divanı’nın ve BM Genel Kurulun aldığı kararlar doğrultusunda hazırlandı.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in devam eden işgal, yerleşim yeri ve ilhak uygulamaları ile Kudüs’ün nüfus yapısı, karakteri ve statüsünün değiştirilmesine yönelik girişimlerinin tespiti ve hukuki sonuçlarına yönelik bir karar almış, BM’de Türkiye’nin de aralarında olduğu 124 ülkenin oyuyla bu tespitler ve kararın hayata geçirilmesi için 18 Eylül 2024’te bir karar alınmıştı.

Kararda silah ve mühimmat tedarik ve sevkiyatının durdurulmasının meşruiyeti sağlanmıştı. Bu gelişmeler sonrası Türkiye’nin de öncülüğünde bir mektup yazılması yönünde çalışma başlatıldığı belirtildi. BM’ye sunulan mektupta, Gazze dahil Filistin topraklarında, Lübnan ve Orta Doğu’nun diğer bölgelerinde tırmanan şiddet ve uluslararası hukuk ihlallerinden derin endişe duyulduğu, uluslararası hukuk ihlalleri sonucu kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu sivil kayıpların her geçen gün arttığı, tehlikeli gidişatın durdurulması için acil adımlar gerektiği kaydedildi.

Mektupta, uluslararası toplumun İsrail’e silah ve mühimmat tedarik ve sevkiyatının durdurulması çağrısı yanında, BM Güvenlik Konseyi’nden bu yönde tedbir alınması, talep edildi.

Mektuba imza koyan ülkeler ve kuruluşlar şöyle:

Türkiye, Filistin, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Brezilya, Brunei Darusselam, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Fas, Gambiya, Güney Afrika, Irak, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Komorlar Birliği, Kuveyt, Küba, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Namibya, Nijerya, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Rusya Federasyonu, Saint Vincent ve Grenadinler, Sao Tome ve Principe, Senegal, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zimbabve, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı.