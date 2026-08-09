Türkiye’nin demir-çelik ihracatı ilk 7 ayda hız kesmedi

Türkiye demir ve demir dışı metaller ile çelik sektörleri temmuz ayında ihracattaki canlılığını korurken, ilk yedi ayda güçlü görünümünü sürdürdü. Avrupa pazarındaki hareketlilik özellikle Birleşik Krallık, Bulgaristan, Polonya ve Fransa'ya yönelik ihracattaki artışlarla dikkat çekti.

Özellikle Avrupa pazarındaki talep hareketliliğinin sektör açısından dikkatle izlendiğini belirten ADMİB Başkanı Rahmi İncetan, "Avrupa pazarında Birleşik Krallık, Bulgaristan, Polonya ve Fransa'da yakalanan artışlar, ihracatımızın pazar çeşitliliği açısından olumlu bir tablo sergilediğini gösteriyor. Rekabet gücümüzü destekleyecek koşulların güçlenmesi halinde yılın ikinci yarısında daha güçlü bir performans ortaya koyabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Temmuz ayında demir ve demir dışı metaller ile çelik sektörlerinde ihracat hareketliliği sürerken, ilk yedi aylık veriler sektörün güçlü görünümünü koruduğunu ortaya koydu. Türkiye genelinde temmuz ayında demir ve demir dışı metaller ihracatı geçen yılın aynı dönemine yüzde 18,4 artışla 1,4 milyar dolar oldu. Çelik ihracatı ise yüzde 2,1 artışla yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 12,8 artışla 8,6 milyar dolara yükselirken, çelik ihracatı yüzde 1,6 artışla 9,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlk yedi aylık performans, özellikle demir ve demir dışı metaller tarafındaki güçlü artışın sektöre önemli katkı sağladığını gösterdi.

ADMİB'in yedi aylık ihracatı 1,8 milyar doları aştı

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) temmuz ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe yüzde 2,9 artışla 81 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çelik ihracatı ise yüzde 13,4 düşüşle 161 milyon dolar oldu.

Ocak-temmuz döneminde ADMİB'in demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 2,4 artışla 476 milyon dolara yükselirken, çelik ihracatı yüzde 15,9 artışla 1,4 milyar dolara yaklaştı. Böylece Birlik, yılın ilk yedi ayında çelik sektöründeki güçlü performansını korumayı sürdürdü.

Avrupa pazarında yükseliş dikkat çekti

Türkiye genelinde temmuz ayında sektör ihracatında Almanya 250 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Almanya'yı İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Birleşik Krallık izledi. İlk 10 pazar içinde en dikkat çekici artışlar yüzde 56 ile Mısır'da, yüzde 48 ile Bulgaristan'da, yüzde 34 ile Ukrayna'da ve yüzde 26 ile Polonya'da kaydedildi.

ADMİB'in temmuz ayı ihracatında Ukrayna 22 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi Mısır, Irak, Libya ve Almanya izledi. Temmuz ayında en yüksek artışlar yüzde 322 ile Polonya, yüzde 230 ile Libya ve yüzde 184 ile Ukrayna pazarlarında gerçekleşti.

Yassı ürünler temmuzda öne çıktı

Türkiye genelinde temmuz ayında ürün grupları bazında en yüksek ihracat 264 milyon dolarla demir çelik inşaat aksamı ürün grubunda gerçekleşti. Bu grubu 262 milyon dolarla demir çelik diğer ürünler, 230 milyon dolarla demir çelik çubuk, 211 milyon dolarla alüminyum çubuk ve profiller ve 151 milyon dolarla demir çelik yassı sıcak ürün grupları izledi. İlk 10 ürün grubu içinde ayrıca 126 milyon dolarlık alüminyum saç ve levha, 116 milyon dolarlık bakır teller, 112 milyon dolarlık bakır diğer ürünleri, 111 milyon dolarlık demir çelik boru ve 107 milyon dolarlık demir çelik profil ihracatı gerçekleşti.

ADMİB'in temmuz ayı ihracatında ise 34 milyon dolarla demir çelik yassı sıcak ürün grubu ilk sıraya yükseldi. Bunu 32 milyon dolarla demir çelik yassı kaplama, 30 milyon dolarla demir çelik inşaat aksamı, 29 milyon dolarla demir çelik boru ve 18 milyon dolarla demir çelik diğer ürünler takip etti. İlk 10 ürün grubu arasında ayrıca 16 milyon dolarlık metal mobilya ve diğer adi metal eşya, 13 milyon dolarlık alüminyum çubuk ve profiller, 13 milyon dolarlık elektrikli olmayan demir çelik soba ve ocaklar, 8,9 milyon dolarlık demir çelik çubuk ve 7,9 milyon dolarlık demir çelik tel ihracatı yer aldı.

"Avrupa'daki hareketlilik sektörümüz için önemli bir sinyal"

Temmuz ayı sonuçlarını değerlendiren ADMİB Başkanı Rahmi İncetan, özellikle Avrupa pazarındaki talep hareketliliğinin sektör açısından dikkatle izlendiğini belirterek, "İlk yedi aylık veriler çelik sektörümüzde güçlü seyrin sürdüğünü ortaya koyuyor. Avrupa pazarında Birleşik Krallık, Bulgaristan, Polonya ve Fransa'da yakalanan artışlar, ihracatımızın pazar çeşitliliği açısından olumlu bir tablo sergilediğini gösteriyor." dedi.

Küresel talep koşulları, maliyetler ve finansmana erişimin ikinci yarıda da belirleyici olacağını ifade eden İncetan, şunları söyledi: "Üretim kapasitemizi daha yüksek katma değerli alanlara yönlendirmek ve yeni pazarlardaki varlığımızı güçlendirmek önceliğimiz olmaya devam ediyor. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat tarafından açıklanan ihracatçılara yönelik yeni destek çalışmaları ve ilave düzenleme hazırlıkları da sektörümüz açısından olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Uygulama detayları netleştikçe bu adımların ihracatçılarımızın finansman ve nakit akışı açısından bir miktar nefes aldırmasını bekliyoruz. Rekabet gücümüzü destekleyecek koşulların güçlenmesi halinde yılın ikinci yarısında daha güçlü bir performans ortaya koyabileceğimize inanıyoruz."