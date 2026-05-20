Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatı yılın ilk 4 ayında 469 milyon dolara ulaştı

Halil Gündoğdu, kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması ve deri sektöründeki güncel gelişmelerle ilgili Ege İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ocak-nisan döneminde deri ve deri mamullerindeki ihracatının 469 milyon dolar olduğunu belirten Gündoğdu, ayakkabıdan 279 milyon dolar, saraciyeden 76 milyon dolar, mamul deri ve kürkten 114 milyon dolar gelir elde edildiğini ifade etti.

Gündoğdu, Kurban Bayramı'ndaki derilerinin ekonomiye kazandırılmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Kurban derileri büyük bir sorun, bir türlü çözümü bulamıyoruz. Yılda 5 milyon büyükbaş hayvan kesiliyor, bunun 1 milyonu 2 günde kesiliyor.

Bunları muhafaza etmek, doğru şekilde ekonomiye kazandırmak kolay değil. Kurban derilerinin toplanmasıyla ilgili yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları harekete geçirilmeli.

Kesim yapacak kasaplara yönelik bilgilendirme notları hazırlanması çok önemli. Deri yüzüm teknikleri, bağırsak temizliği, tuzlama ve muhafaza koşulları konusunda standart uygulamaların yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu hususlara dikkat edildiği takdirde kurban derileri ekonomiye kazandırılır."

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyesi Nagihan Bozkurt ise bölgede sektörün çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri Erhan Onay ile Gizem Dönmez Gürkan da konuşma yaptı.