Türkiye'nin dev market zinciri banka kartı ile ödemeyi yasakladı!

Uzun süre BİM bünyesinde faaliyet gösteren ve "organik, sağlıklı, kaliteli ürün" anlayışıyla hizmet veren File Market, geçtiğimiz aylarda BİM'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelmişti. Bu ayrılığın ardından zincir market, ödeme politikalarında köklü değişikliklere imza attı.

Yeni bir tartışma başlattı

Daha önce birçok şubesinde nakit ödeme seçeneğini kaldıran ve plastik poşet kullanımını sonlandırarak tepki çeken File Market, şimdi de online alışverişlerde banka kartı kullanımını yasaklayarak yeni bir tartışma başlattı.

'Banka kartı' ödeme yöntemini askıya aldı

Mobil uygulaması aracılığıyla her gün binlerce online sipariş alan File market, aldığı karar ile 'banka kartı' ödeme yöntemini askıya aldı.

Kartla ödeme yapmak isteyen kullanıcıların ekranında "Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir" uyarısı belirirken, söz konusu duruma müşteriler sert tepki gösterdi.