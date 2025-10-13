Türkiye’nin devlerinde zam pazarlığı başlıyor! 155 bin işçi ücret ve hakları için masaya oturacak

Metal işkolunda yaklaşık 155 bin işçiyi kapsayan Toplu iş sözleşmesi süreci bugün başlıyor. Türkiye sanayisinin en stratejik alanlarını ilgilendiren görüşmeler, 2025- 2027 döneminde uygulanacak ücret ve sosyal hakları belirleyecek. Sendikalar taleplerini almak için mücadeleye hazırlanıyor.

Türkiye'nin dev şirketlerinda zam pazarlığı yapılacak

Otomotiv, beyaz eşya, savunma, makine, demir-çelik ve elektronik gibi sektörleri kapsayan sözleşmede Arçelik, Ford Otosan, Mercedes-Benz, Tofaş, Bosch, Aselsan, Siemens, Türk Traktör gibi dev markalar yer alıyor

Sendikalar zam beklentisini belirledi

Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları arasında yürütülecek görüşmeler öncesi sendikalar taleplerini geçen ay MESS’e bildirmişti. Cumhuriyet'in haberine göre, Türk Metal’in 196 işyerinde yaklaşık 140 bin işçi adına ilk altı ay için istediği zam oranı, saatlik ücret ve sosyal yardımlarla birlikte yüzde 38.97 oldu. İkinci altı ay saatlik ücret için enflasyon oranında, üçüncü altı ay için enflasyon +3 puan, son altı ay için ise yine enflasyon oranında zam talep etti. Türk Metal ayrıca bayram mesai ücretlerinin yüzde 200 artırılmasını, gece çalışma ek ücretinin yüzde 20’ye çıkarılmasını istedi.

Ücret zammında enflasyon ayarı talep edildi

Birleşik Metal-İş’in 43 fabrikada çalışan yaklaşık 11 bin üyesi adına üç kalemden oluşan ücret zammı talebi ilk altı ay için yüzde 58.5 oldu. Diğer dönemler için talep “enflasyon + enflasyonun yarısı” olarak belirlendi. Bayram ve yakacak yardımlarında yüzde 190, bayram mesaisinde yüzde 200, gece çalışmasında yüzde 20 artış isteyen sendika; ayrıca yüzde 15’lik dilimin üzerindeki vergi farkının işverenlerce karşılanmasını talep etti. Pazar gününün tatil olması, banka promosyonlarında eşitlik ve günde iki ek mola da Birleşik Metal-İş’in talepleri arasında.

Vergi diliminde şirket desteği beklentisi de var

MESS çatısı altında üç fabrikada yetkili Özçelik-İş ise 2 bin 500 işçi için ilk altı ayda saat ücretlerine 40 TL iyileştirmenin ardından yüzde 20 zam, ikinci altı ayda enflasyon+ yüzde 3, üçüncü altı ayda enflasyon +yüzde 5, dördüncü altı ayda enflasyon+yüzde 3 zam istedi. Bir diğer talep de vergi diliminin yüzde 20’yi aşan kısmının patron tarafından karşılanması. “Tamamlayıcı sağlık sigortasının eş ve çocukları kapsaması” ise tüm sendikaların ortak talebi.

Ekonominin ve sanayinin gerçekleri hesaba katıldı

TÜRK Metal Genel Başkanı Uysal Altundağ talepleri oluştururken bir “denge” gözettiklerini vurguluyor: “Daha güçlü bir ekonomi, daha büyük bir Türkiye, daha yaşanası bir ülke olmak için çarkları çevirmekten, bacaları tüttürmekten, üretmeye devam etmekten başka hiçbir amacımız yok. Ekonominin ve sanayinin gerçeklerini, işyerlerimizin durumunu sarraf titizliğiyle tarttık. Ama asıl olarak da çarşıyı, pazarı, çocuğumuza veremediğimiz harçlığı, kiramızı dikkate aldık.”