Türkiye'nin dış borç stoku 539 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Türkiye dış borç istatistikleri verilerini açıkladı.

Verilere göre 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla toplam brüt dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 artarak 539,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Önceki çeyrekte dış borç stoku 518,5 milyar dolar seviyesindeydi. Aynı dönemde kısa vadeli dış borçlar yüzde 2,5 artarak 170,7 milyar dolar, uzun vadeli dış borçlar ise yüzde 3,9 artarak 368,2 milyar dolar oldu.

Özel sektörün dış borcu 318 milyar dolara çıktı

Alt sektörler itibarıyla bir önceki çeyreğe kıyasla; kamu sektörü borcu yüzde 3,3 artarak 197,9 milyar dolar, özel sektör borcu yüzde 4,2 artarak 318,0 milyar dolar, TCMB’nin dış yükümlülükleri ise yüzde 4,8 azalarak 23,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış borcun yüzde 48,9'u dolar cinsinden

Dış borç stokunun enstrüman dağılımında en büyük pay yüzde 46,2 ile kredilere ait. Kredileri yüzde 19,5 ile borç senetleri, yüzde 17,2 ile mevduatlar izliyor. Para birimi dağılımı bakımından ise dış borcun yüzde 48,9’unu ABD doları, yüzde 28,8’ini euro, yüzde 12,2’sini Türk lirası ve yüzde 10,1’ini ise diğer para birimleri oluşturuyor.

Kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonlarına göre, anapara geri ödemelerinin 24 ay ve üzeri vadede yoğunlaştığı görülüyor. Buna karşılık 13–24 ay aralığında anapara geri ödemeleri görece sınırlı kalırken, kısa vadede (0–12 ay) daha çok özel sektör kredilerinden kaynaklanan bir ödeme profili görülüyor.