Türkiye'nin dış ticaret açığı temmuzda yüzde 13,6 arttı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı temmuz ayında yıllık bazda arttı.

Temmuz 2025'te 6 milyar 463 milyon dolar olan dış ticaret açığı, 2026'nın aynı ayında 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi. Böylece açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artmış oldu.

İhracat yüzde 2,9, ithalat yüzde 5,1 arttı

Genel ticaret sistemi kapsamında ihracat temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 5,1 artışla 32 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayındaki yüzde 79,4 seviyesinden yüzde 77,7'ye geriledi.

İlk 7 ayda açık 60,5 milyar dolara yükseldi

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 8,3 artarak 55 milyar 923 milyon dolardan 60 milyar 545 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ihracat yüzde 3,4 artışla 161 milyar 539 milyon dolara, ithalat ise yüzde 4,7 artışla 222 milyar 85 milyon dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2025'in ilk 7 ayındaki yüzde 73,6 seviyesinden 2026'nın aynı döneminde yüzde 72,7'ye geriledi.

Enerji ve altın hariç açık 2,4 milyar dolar

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda temmuz ayında ihracat yüzde 3,1 artarak 23 milyar 788 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 3,6 artışla 26 milyar 194 milyon dolar oldu.

Bu kapsamda dış ticaret açığı temmuz ayında 2 milyar 407 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret hacmi yüzde 3,4 artarak 49 milyar 982 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 90,8 oldu.