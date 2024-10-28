Türkiye'nin doğal gaz ithalatı yükseldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan rapora göre, geçen yılın Ağustos ayında 3 milyar 681,35 milyon Sm3 olan doğal gaz ithalatı, bu yıl aynı ayda 3 milyar 892,53 milyon Sm3 seviyesine çıktı.

İthalatın 384,73 milyon Sm3 kısmı LNG olarak, 3 milyar 507,8 milyon Sm3 kısmı ise boru gazı ile gerçekleştirildi. LNG'nin payı %9,88, boru gazının payı ise %90,12 oldu.

Doğal gaz üretimi %417,6 artışla 217,80 milyon Sm3 olurken, ihracat %324,88 artışla 189,76 milyon Sm3'e çıktı.

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi %3,61 azalarak 3 milyar 383,62 milyon Sm3 oldu. Geçen yılın aynı ayında tüketim 3 milyar 510,34 milyon Sm3 seviyesinde bulunuyordu.

Böylece Ağustos sonu itibarıyla stoklar %17,71 düşüşle 4 milyar 327,06 milyon Sm3 olarak belirlendi. Geçen yılın Ağustos ayı sonunda stoklar 5 milyar 258,32 milyon Sm3 seviyesindeydi.