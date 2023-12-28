Türkiye'nin doğal gaz ithalatı yüzde 3,71 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından yayımlanan rapora göre, LNG ithalatı yüzde 38,74 düşüşle 525,09 milyon sm3, boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı yüzde 18,98 artışla 2 milyar 833,15 milyon sm3 olarak gerçekleşti.

Böylece LNG'nin payı yüzde 15,64 olurken, boru gazının payı yüzde 84,36 olarak belirlendi.

Doğal gaz üretimi yüzde 311,73 artışla 139,6 milyon sm3 olurken, ihracat yüzde 207,29 artışla 249,64 milyon sm3'e çıktı.

Tüketim ve Stoklar Arttı

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi Ekim ayında yüzde 7,97 artışla 3 milyar 144,27 milyon sm3 oldu. Geçen yılın aynı ayında tüketim 2 milyar 912,20 milyon sm3 seviyesinde bulunuyordu.

Böylece stoklar yıllık yüzde 41,05 artışla 3 milyar 818,31 milyon sm3'ten 5 milyar 385,74 milyon sm3'e çıktı.