Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 52,2 artışla 4,57 trilyon liraya yükseldi!

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğinin katkılarıyla düzenlenen İstanbul Global E-Ticaret Zirvesi 2'ıncı IGEXX Toplantısı Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. 6 Eylül'e kadar sürecek olan zirveye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.

Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor, işsizlik 39 aydır tek hanede

Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiği söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, işsizliğin 39 aydır tek haneli rakamlarda olduğunu ifade etti.

Bakan Ömer Bolat, "Türkiye, istihdam noktasında başarılı bir performans gösteriyor. Son 39 aydır işsizlik oranı tek haneli seviyede, Temmuz ayı itibariyle yüzde 8,1'de. Yine ekonomik büyümede son 24 çeyrek, yani tam 6 yıldır, Türkiye pozitif büyüme oranları kaydediyor ve 2026 yılının ilk yarısını yüzde 2,5'luk büyümeyle kapatıp 1,7 trilyon dolarlık bir ekonomik üretim gücüne, ekonomik büyüklüğe ulaştı. Enflasyonda da haziran ayından bu yana gerileme süreci devam ediyor. Manşet enflasyon temel mallarda yüzde 16 civarındayken TÜFE de yüzde 31,55 boyutlarına kadar geriledi" dedi.

"İhracatın bir önemli sütunu da e-ihracattır, elektronik ihracattır. Bu anlamda da önemli gelişmelerimiz var ve Türkiye olarak dijital ticarette uyum noktasında ve küresel e-ticarette yerimizin güçlenmesi noktasında çok önemli çalışmalar yapıyoruz"

İhracatın önemli bir sütunu olan e-ihracata yatırım yapıldığını söyleyen Bakan Bolat, "Ağustos ayında 23,5 milyar dolar, yüzde 8,1 artışla ilk yarıyıl mal ihracatında 185 milyar dolara ulaştık. Yine yıllıklandırılmış mal ihracatı ağustos itibariyle 281,3 milyar dolarla tarihi rekor seviyeye geldi. İhracatın bir önemli sütunu da e-ihracattır, elektronik ihracattır. Bu anlamda da önemli gelişmelerimiz var ve Türkiye olarak dijital ticarette uyum noktasında ve küresel e-ticarette yerimizin güçlenmesi noktasında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Dünyada çok hızlı değişimler oluyor. Dijital dönüşüm, teknolojik dönüşüm, yeşil ekonomi dönüşümü; hepsi dev adımlarla ilerliyor ve bu kapsamlı dönüşüm dünya ekonomisinde üretim şartlarını, ticaret şartlarını kökten değiştirmektedir. Tüketiciye ulaşma noktasında artık dijital alan en önemli ulaşım kanalı haline gelmektedir. 2020 yılı başında patlayan COVID-19 pandemisi, bilişime ve e-ticarete dev hızlı adımlarla ilerleme fırsatı tanımıştır. Gerek dünya ortalaması gerekse Türkiye'nin milli gelir ortalaması olarak e-ticaretin payı 2019'da yüzde 4,5 iken bu rakamlar hızla yükselmiştir. Toplam dış ticaret içinde, toplam ticaret içinde e-ticaretin payı yüzde 4,5'lardan yüzde 20'ye kadar yükseliş bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de e-ticaret yıllık büyüme oranı 2019- 2025 arası 6 yılda yıllık yüzde 80'dir"

Türkiye'de e-ticaretin 6 yılda yüzde 80 büyüdüğünü söyleyen Bakan Ömer Bolat, "Türkiye'de e-ticaret yıllık büyüme oranı 2019- 2025 arası 6 yılda yıllık yüzde 80'dir. Özellikle genel perakende sektörünün içinde de baktığımızda hızlı adımlarla yükselmektedir, yüzde 20 civarındadır. Dünyaya baktığımızda şunu görüyoruz: bu 6 yılda 2019 - 2025 dünya gayrisafi milli hasılası yüzde 33 büyürken genel perakende sektörü yüzde 28 büyüdü ve genel perakende sektörü 32 trilyon dolar. dünya üretim büyüklüğü de 118 trilyon dolara ulaştı.

BTC denilen, direkt işi, müşteriye olan e-ticaret hacmi ise yüzde 91 büyüdü arkadaşlar ve 6,5 trilyon dolara ulaştı. Küresel e-ticaretin toplam perakende satışlardaki payı yüzde 20. Bu dünya ortalaması da böyle, Türkiye açısından da böyle. 2030'da bunun yüzde 22,8'e ulaşması ve 6,5 trilyon dolardan 8 trilyon 860 milyar dolara yükselmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de 2025 yılında e-ticaret hacmi yüzde 52,2 arttı. 4 trilyon 570 milyar TL'ye ulaştı"

Konuşmasına devam eden Bakan Bolat, "Bu yılda 2025 yılının mayıs başında açıkladığımız verilere göre Türkiye'de 2025 yılında e-ticaret hacmi yüzde 52,2 arttı. 4 trilyon 570 milyar TL'ye ulaştı. Bunun dolar bazındaki karşılığı 2025 yılında yüzde 29 artış oranı ve 115,5 milyar dolardır. E-ticaretin genel ticaret içindeki payı, az önce dediğim gibi yüzde 20'lere yakın, yüzde 19,3. Gayri safi yurt içi hasıla içinde e-ticaretin payı da yüzde yaklaşık 7'ye ulaşmıştı. Bu e-ticaretin ekonomimiz açısından ne kadar stratejik önemi olduğunu göstermektedir. E-ticaretle ilişkili satıcıların, firmaların sayısı da 650 bine ulaşmıştır 2025 yılı son itibariyle" dedi. Konuşmaların ardından e-ticaret anlamda büyüme kazanan şirketlere plaket takdim edildi.