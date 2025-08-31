  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 120 bin megavatı aştı
Takip Et

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 120 bin megavatı aştı

Türkiye'de temmuz sonu itibarıyla elektrik kurulu gücü 120 bin megavatı geçti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 120 bin megavatı aştı
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, elektrik kurulu gücünde artış devam ederken yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükseldi.

Temmuz sonu itibarıyla elektrik kurulu gücü 120 bin 163 megavata ulaştı.

Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 61,1'e karşılık gelen 73 bin 477 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu.

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9, güneşin payı 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5 ve rüzgarın payı 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 olarak kayıtlara geçti.

Biyokütle 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9, jeotermal ise 1734 megavat ile yüzde 1,4 paya ulaştı.

Güneş ve rüzgarın toplam payı yüzde 30,9'a ulaştı

Temmuz sonu itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün toplamı 37 bin 118 megavatı bulurken bu iki kaynağın kurulu güç içindeki toplam payı ise yüzde 30,9 oldu.

Aynı dönemde, toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 70,7 oldu. Kurulu gücün 84 bin 959 megavatı yerli kaynaklardan oluştu.

Japonya'dan Suriye'ye 5,5 milyon dolarlık yardımJaponya'dan Suriye'ye 5,5 milyon dolarlık yardımDünya
Ekonomi
OVP’de bütçe ve reformlar yeniden gözden geçirilecek
OVP’de bütçe ve reformlar yeniden gözden geçirilecek
Risk ve risk algısı
Risk ve risk algısı
İhracata hata yaparak başlamak
İhracata hata yaparak başlamak
‘Intel inside’dan ‘Trump inside’a
‘Intel inside’dan ‘Trump inside’a
Büyüyen hedef, kaybolan yol
Büyüyen hedef, kaybolan yol
Zaman aşımı dolmuş SGK alacaklarında kuruma itiraz
Zaman aşımı dolmuş SGK alacaklarında kuruma itiraz