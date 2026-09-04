Türkiye’nin en büyük 10 bankası belli oldu: 42 trilyon liralık dev liste

Ziraat Bankası, 9,1 trilyon liralık aktif büyüklüğüyle bankacılık sektöründeki liderliğini sürdürdü. Bankayı 5,8 trilyon liralık aktif büyüklüğüyle VakıfBank, 5,1 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası takip etti. Böylece üç bankanın aktif büyüklüğü de 5 trilyon lira eşiğini aşmış oldu.

Halkbank 4,7 trilyon, Garanti BBVA ise 4,4 trilyon liralık büyüklüğe ulaştı. Akbank’ın aktifleri 3,7 trilyon, Yapı Kredi’nin 3,6 trilyon lira oldu. QNB Bank 2,1 trilyon, Denizbank 2,064 trilyon liraya ulaştı. Kuveyt Türk ise 1,5 trilyon lirayla listeyi tamamladı. Aktiflerini en hızlı büyüten banka yüzde 40,5 ile Kuveyt Türk oldu. Garanti BBVA’daki artış ise yüzde 35,9 olarak gerçekleşti.

Bankacılıkta 415,7 milyar liralık kâr

Bankaların toplam net dönem kârı yüzde 18 artarak 415 milyar 662,6 milyon liraya yükseldi. Garanti BBVA, 110,6 milyar lirayla en yüksek kârı açıklayan banka oldu. Ziraat Bankası 74,2 milyar lirayla ikinci sırayı aldı.

Ardından Denizbank 34,6 milyar, Akbank 34,4 milyar lira kâr açıkladı. Yapı Kredi’nin net kârı ise 31 milyar liraya ulaştı. Kârını oransal olarak en fazla artıran banka Yapı Kredi oldu. Bankanın net kârı yıllık bazda yüzde 105,9 yükseldi. Buna karşılık Akbank’ın net kârı aynı dönemde yüzde 18,9 geriledi.

Bankacılıkta net kâr 415,7 milyar liraya çıktı

10 büyük bankanın mevduat ve katılım fonları toplamı 26,7 trilyon liraya çıktı. Böylece yıllık artış yüzde 25 olarak kaydedildi. Ziraat Bankası 5,8 trilyon liralık mevduatla ilk sırada kaldı. Halkbank 3,7 trilyon, VakıfBank ise 3,6 trilyon liraya ulaştı. Türkiye İş Bankası’nın mevduatı 3,4 trilyon lira olarak gerçekleşti. Kuveyt Türk ise 983,9 milyar liralık katılım fonu topladı.

10 bankadan 23,4 trilyon liralık kredi desteği

10 bankanın nakdi kredi ve finansman desteği 23,4 trilyon liraya yaklaştı. Ziraat Bankası 4,9 trilyon lirayla ilk sırada yer aldı. VakıfBank’ın kredi stoku 3,4 trilyon liraya ulaştı. Türkiye İş Bankası ise 2,7 trilyon liralık kredi sağladı. Garanti BBVA 2,6 trilyon, Halkbank 2,4 trilyon liraya ulaştı. Kuveyt Türk’ün finansman desteği 681,7 milyar lira oldu.

10 büyük bankanın öz kaynakları 3,5 trilyon liraya dayandı

Bankaların toplam öz kaynakları ilk yarıda yüzde 46 arttı. Böylece tutar 3 trilyon 498,6 milyar liraya yükseldi.

Ziraat Bankası 772,6 milyar lirayla bu alanda da ilk sırada yer aldı. Garanti BBVA’nın öz kaynakları 487,2 milyar liraya ulaştı. Türkiye İş Bankası ise 453,2 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı. Öz kaynaklar 3,5 trilyon liraya yaklaştı