Türkiye’nin en büyük iki bankasından faiz tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını 24 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak. Bankanın, temmuz ayında yeniden faiz indirim döngüsüne başlayacağına yönelik tahminler kuvvetlenirken; yarın açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verilerinin TCMB’nin para politikasında belirleyici rol oynaması bekleniyor.

Türkiye'nin önde gelen bankalarından olan Ziraat Bankası ve İş Bankası’nın genel müdürleri, yaz aylarında enflasyonda beklenen düşüşe paralel olarak para politikasında gevşeme adımlarının başlayabileceğini değerlendirdi.

“ Temmuzda anlamlı bir faiz indirimi bekliyorum”

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, temmuz ayına işaret eden isimlerden biri oldu. CNBCe’nin sorularını yanıtlayan Çakar, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Tarım Ekosistem Buluşması’nda yaptığı değerlendirmede, yaz aylarının etkisiyle enflasyon beklentilerinde gözle görülür bir iyileşme yaşandığını belirtti. Çakar, “Bu çerçevede 24 Temmuz PPK toplantısında anlamlı bir faiz indirimi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“350 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyorum”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise CNBC-e’ye yaptığı açıklamada, temmuz ayında Merkez Bankası’ndan 350 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini söyledi. Aran, kredi piyasasında sıkılaşmanın ise süreceğine işaret ederek, kredi koşullarında belirgin bir gevşeme beklemediğini ifade etti.