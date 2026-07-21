Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarındandı, şimdi korku filmi platosu gibi

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük 50 sanayi kuruluşu arasında yer alan SİDEMİR, 1998 yılında özelleştirilmiş ve iş adamı Erol Evcil tarafından satın alınmıştı.

Yıllık 720 bin ton çelik üretim kapasitesiyle inşaat demiri ve tel çubuklar için 100 mm ila 160 mm kare kütükler üreten ve iç piyasa başta olmak üzere Avrupa, Orta ve Uzak Doğu, Afrika, Amerika'ya ihracat yapan işletme, yaklaşık 4 yıldır üretime ara verdi.

İşçi çıkartan ve çalışan işçilerinin maaşlarını ödeyemeyen işletme, biriken işçi ve 3 milyar TL'lik devlet alacaklarından dolayı mahkemelik oldu. İşletmeyle ilgili devam eden birçok dava bulunurken, Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi aldığı kararla SİDEMİR'in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devri için karar aldı.

Atıl vaziyette kalan SİDEMİR, kapılarını basın mensuplarına açtı. Fabrika sahasını gezen basın mensupları, yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer, fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi için en az 50 milyon dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Gerekli fonun oluşturulması durumunda 6 ay içerisinde üretime başlanabileceğini ifade eden yetkililer, 3 milyar TL'lik kamu alacağı olduğunu söyledi. Sessizliğe bürünen fabrikanın yeniden üretime başladığı takdirde en az 450 personel çalıştırabilecek kapasitede olduğu belirtildi. SİDEMİR, dron ile havadan görüntülendi.