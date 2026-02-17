Türkiye’nin gündemi 10 yılda değişti: Terör gitti, hayat pahalılığı geldi

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yaşam Memnuniyeti 2025 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı artarak yüzde 53,3’e çıktı. Verilerde, ülkenin en büyük sorunu ise dikkat çekti.

Türkiye’de ülkenin en büyük sorunu 2025 yılında “hayat pahalılığı” olarak görülüyor. 2015 yılından bu yana ülkedeki sorunların değişimine bakıldığında, “ekonomik sorunların” verilerle orantılı olduğu görüldü.

10 yılda sorunlar nasıl değişti?

2015 yılında araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de en büyük sorun yüzde 47,2 ile “terör” görülüyordu. Terörün ardından yüzde 12 ile eğitim gelirken, diğer tüm sorunlar tek hanede kalıyordu.

2016 yılında terör sorunu yüzde 56,2’ye çıkarken, sonrasında gerileme trendine girerek 2015’te 1,8’e indi.

Eğitim, yoksulluk, hayat pahalılığı, adalet ve hukuk sistemi, dış göç, ahlaki ve toplumsal değerlerin bozulması ile uyuşturucu ve alkol başlıklı sorunlarda bazıların çok yüksek olmak üzere 10 yılda artış görülürken, terör başta olmak üzere işsizlik, sağlık, iç göç, asayiş ve diğer sorunlarda gerileme görüldü.

Ekonomik sorunlardaki değişim: Enflasyon

Hayat pahalılığı sorunundaki artış 2015’e göre, 2025’te en yüksek seviyede oldu. 2023’te yüzde 33,8 ile zirve yapan hayat pahalılığı sorunu 2024’te 4,6 puan gerilese de yeniden 2 puan yükselerek en önemli sorun olmaya devam etti. 2020’de pandemide işsizliğin ardından ikinci sırada gelen hayat pahalılığı, 2021’de bu yana ülkenin en büyük sorunu olarak görülmeye devam ediyor.

Enflasyondaki değişimle birlikte bakıldığında tablo anlamlı oluyor. Son iki yıldır enflasyondaki gerilemeye karşın 2025’te hayat pahalılığının sorun olma oranı yükselmiş görünüyor.

Yoksulluk

2025’te hayat pahalılığının ardından en büyük sorun yoksulluk olarak görülüyor. Diğer yandan 2015’ten bu yana sorun olarak görülme oranı en yüksek hayat pahalılığı olurken, ahlaki ve toplumsal değerlerin bozulması ile adalet ve hukuk sistemi sorunlarının ardından dördüncü sırada geliyor.

Yoksulluk, yüzde 16,5 oranında Türkiye’nin en büyük ikinci sorunu olarak görülürken, gelir dağılımındaki eşitsizliği gösteren Gini Katsayısı verileriyle birlikte aynı grafiğe yansıdığında tablo netleşiyor.

Gelir dağılımındaki bozulma, yoksulluk sorununda artışa neden oluyor.

İşsizlik

İşsizlikte tablo, diğerlerinden farklı olarak düşüş trendinde oluyor. 2025 yılında TÜİK’in açıkladığı işsizlik oranı tarihinin en düşük seviyesinde yer almıştı. Son 3 yıldır tek hanede olan işsizlik, sorun olma konusunda da pandemi döneminden bu yana gerileme gösteriyor.