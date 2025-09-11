  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye’nin en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı başladı
Türkiye’nin en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı TİGEM’in Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, 101 bin dekarlık alana ekilen ayçiçeğinin hasadı sürüyor.

Türkiye’nin en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı başladı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ceylanpınar'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduktan sonra Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde ayçiçeği hasadına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şıldak, Ceylanpınar'daki işletmenin ülke tarımı için önemli bir hasıla oluşturduğunu belirtti.

"İşletmede yaklaşık 1 milyon dekar alanda tarım faaliyeti yürütülüyor"

İşletmede yaklaşık 1 milyon dekar alanda tarım faaliyetinin yürütüldüğünü dile getiren Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu yıl 585 bin dekarda buğday, 115 bin dekarlık alanda mısır, 101 bin dekarlık alanda ayçiçeği ve 60 bin dekarlık alanda mercimek, 22 bin dekar alanda yonca, 10 bin dekar alanda arpa ve 15 bin dekar alanda pamuk, 43 bin dekarlık alanda da fıstık üretimi yapılıyor. 30 bin dekarlık alanda ise hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla suni mera oluşturulmuş."

İşletmede yaklaşık 4 bin çalışanla tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin sürdüğünü aktaran Şıldak, Şanlıurfa'nın küçükbaş hayvan sayısında Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi. Şıldak, "Bu işletmemizde 98 bin ivesi ırkı koyunumuz, 7 bin 800 keçimiz ve besi süt her iki türden de olmak üzere 14 binin üzerinde de büyükbaş hayvanımız mevcut. Bütün bunlara ilave olarak bölgeye ismini veren ve bu ilçenin de ismini oluşturan ceylanlarımız var. İşletmemizde 1100 civarında ceylanımızın da üretimi, yetiştirilmesi söz konusu ve bu sayı giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

