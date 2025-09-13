Türkiye’nin en büyük “Tarım Teknokenti” Antalya’da kuruluyor

Akdeniz Üniversitesi, Antalya’nın tarımsal gücünü ileri teknolojiyle buluşturacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi TGB-2 ek alanı olarak ilan edilen Antalya Tarım Teknokenti, Antalya Aksu’da yaklaşık bin 100 dekar (110 hektar) alanda kurulacak.

Antalya Tarım Teknokenti; su verimli üretim sistemleri, akıllı sera otomasyonu, biyoteknoloji ve genetik ıslah, tarım robotları, hassas tarım ve yapay zekâ uygulamaları gibi alanlarda mükemmeliyet kümeleri oluşturacak. Böylece çiftçiler, girişimciler, sanayi temsilcileri ve akademisyenler aynı sahada buluşarak tarımın geleceğine yön verecek inovatif çözümler geliştirecek.

Antalya’nın stratejik konumu tarımı güçlendiriyor

Türkiye’nin örtüaltı üretim merkezi olan Antalya, sahip olduğu potansiyelle tarım teknolojileri için doğal bir "yaşayan laboratuvar" konumunda. Tarım Teknokenti, bu üstünlüğü bilimsel altyapı ve ileri teknolojiyle birleştirerek hem Türkiye’de hem de Akdeniz havzasında öncü bir merkez olmayı hedefliyor.

"Antalya Tarım Teknokenti, şehrimizin tarımsal gücünü ileri teknolojiyle buluşturacak"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Antalya Tarım Teknokenti, şehrimizin tarımsal gücünü ileri teknolojiyle buluşturacak, su verimliliği ve iklim-dirençli üretimi merkezine alan bir yenilik üssü olacak. Bu adım, Antalya’yı yalnızca Türkiye’de değil, Akdeniz havzasında da bir tarım teknolojileri cazibe merkezi haline getirecek. Bu önemli konuda kıymetli destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Mehmet Fatih Kacır’a şükranlarımı sunuyor; üniversitemizin akademik birikimini girişimcilerimiz ve sanayimizle birlikte geleceğe taşımaktan büyük gurur duyuyorum."

"Türkiye’nin en büyük tarım Teknokenti"

Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ise proje için şu ifadeleri kullandı: "Antalya Tarım Teknokenti, Antalya’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Uzun yıllardır yoğun çaba sarf ettiğimiz bu projenin gerçekleşmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 12 Eylül 2025 tarih ve 10389 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilan edilen bu ek alan, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’in ek alanı olarak faaliyet gösterecek ve öncelikli olarak Gıda ve Tarım Teknolojileri alanına odaklanacaktır. 1100 dönümlük alanda hayata geçireceğimiz Tarım Teknokenti, Türkiye’nin en büyüğü, dünyanın ise sayılı Tarım Teknokentleri arasında yer alacaktır. Projemiz, üniversite-sanayi iş birliğinin de en güçlü örneklerinden biri olacak. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Özlenen Özkan hocamıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mıza ve Antalya Teknokent ekibimize teşekkür ediyorum."