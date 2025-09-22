Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu

Hüseyin GÖKÇE-Mehmet KAYA / ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye’nin 2021-2023 döneminde en hızlı büyüme performansı gösteren 100 şirketi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğiyle yapılan çalışmayla belirlendi.

Çalışmaya 500’ün üzerinde başvuru geldi. İlk 100 şirket, inceleme döneminde Türkiye’den 6 kat daha fazla büyürken, ciroları yüzde 718 artış gösterdi.

Bu şirketlerin yüzde 67’si ihracat yaparken, en hızlı büyüyen şirket yüzde 19 bin 153 oranı ile Ankara merkezli Deeptech Universe şirketi oldu.

İlk 100’e Ankara’dan 24, İstanbul’dan 22 şirket girerken, listedeki toplam il sayısı 25 olarak hesaplandı. Bu şirketlerin yüzde 94’ü tamamen Türk sermayeli olurken, sadece yüzde 32’sin dijital platformlarda satış yapması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Toplumsal huzuru tahkim ediyoruz

TOBB Genel Merkezinde yapılan TOBB Türkiye 100 listesi ödül törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve iş insanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının başında “toplumsal huzur” ve “birlik” konusuna değinerek, “Çatışmaların yoğunlaştığı, belirsizliklerin arttığı ve krizlerin derinleştiği küresel ortamda Türkiye, siyasi istikrarı, güçlü kurumları ve kararlı politikalarıyla süreci etkin biçimde yönetmektedir. Bu doğrultuda birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiriyor, toplumsal huzurumuzu tahkim ediyor ve ülkemiz adına bu dönemi fırsata dönüştürecek politikaları kararlılıkla uyguluyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin yapısal bir iyileşme içinde olduğunu savunan Cevdet Yılmaz, konuşmasında, jeopolitik belirsizliklerden dolayı Türk iş dünyasının hassasiyetinin farkında olduklarını belirterek, bu dönemde iş dünyasının beceriyle süreci yönettiğini, kendilerinin de bu ortamda riskler kadar fırsatları da değerlendiren bir yaklaşım içinde olduklarını söyledi.

“Türkiye’nin yeni bir döneme, demokratik standartlardan kurumsal yapıya, ekonomiye nicel dönüşüm yanında, nitel bir dönüşüm sağladığını gösteriyor” diyen Cevdet Yılmaz, her ülkede, her dönem uğraşılması gereken sorunlar olduğunu, Türkiye’de de en önemli sorunun enflasyon olduğunu vurgulayarak, “Enflasyonu düşürmek için koordineli, çok boyutlu, kararlı bir programı hayata geçiriyoruz. Sadece para değil, maliye politikalarını da hayata geçiriyoruz. Bunda mesafe aldığımızı da söylemek istiyorum” diye konuştu.

“Enflasyonu düşürürken, büyümeyi sağlamak istiyoruz. Bunu yapmak kolay değil, maharet burada” diyen Cevdet Yılmaz, konuşmasının ilerleyen bölümlerinde, verimlilik ve faktör verimliliğindeki iyileşmeyle enflasyonist etki oluşturmadan büyümenin hızlandırılacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu: “Asla karamsarlığa kapılmayın”

Türkiye 100 sonuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TOBB Başkanı Rifak Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı toplantıyla açıklandı.

Türkiye 100 firmalarının dinamizmi yansıttığını vurgulayarak, “Türk iş dünyası olarak bu zamana kadar pek çok zorlu süreçten geçtik. Kamu-özel sektör el ele vererek, tüm bu sıkıntılı dönemleri aşmayı da bildik. Bu yüzden asla karamsarlığa kapılmamalıyız. Zor şartlar karşısında yılmamalıyız. Çünkü girişimci karamsar olmaz. Hep umut ve heyecan dolu olur. Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, dün yapabildiysek, bugün de yapabiliriz” dedi.

Türkiye 100 çalışmasını hızlı büyüyen şirketlere küresel ölçüde dikkat çekmek ve uluslararası işbirliklerini artırmak amacını taşıdığını söyledi.

Bu şirketlerin Türkiye ekonomisinin dinamizmini ve çeşitliliğini yansıtan iş modelleriyle de ön plana çıktığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, hesaplama döneminde satış geliri yüzde 1644 büyüyen şirketlerin, istihdamı yüzde 88.4 artırdıklarını bildirdi.

Listeye giren şirketlerin yüzde 53’ünün Anadolu’dan geldiğini ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Firmaların 34 farklı sektörden gelen şirketler, Türkiye’nin fırsatlar ülkesi olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Listeye giren şirketlerin ihracat eğilimleri de dikkat çekicidir. Şirketlerin yüzde 67’si ihracat yaparken, 67 farklı ülkeye ürün ve hizmet sunarak global rekabette söz sahibi olmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 listesindeki şirketlerin de finansmana erişim sorununu dile getirdiklerini vurgulayarak, “Dolayısıyla, başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız” dedi.



Ekrem Cünedioğlu: Kadın istihdamına ağırlık verilebilir

Toplantıda, TEPAV Kalkınma Programı Direktörü Ekrem Cünedioğlu, Türkiye 100 listesine giren firmalarda, kadın çalışan oranında da gerileme olduğunu vurgulayarak, “Neler yapılması gerektiğini düşünürsek, bunlardan biri kadın istihdamına ağırlık verilebilir” dedi.

Firmaların üst kategoriye geçişte de yavaşlıklar izlendiğini belirten Cünedioğlu, istikrarlı büyüme sağlamanın yanında, zor dönemde ayakta kalmanın da öncelikler arasında saydı.

Listeye en çok Ankara katkı yaptı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden 24 tanesinin merkezi Ankara olurken, bunu 22 şirket ile İstanbul, 6’şar şirket ile Balıkesir ve İzmir, 5 şirket ile Konya, 4 şirket ile Adana ve Bursa, 3’er şirket ile Antalya, Eskişehir ve Kayseri, 2 şirket ile de Sakarya takip etti.

Türkiye 100’de 25 farklı ilden firma var

Ankara: 24

İstanbul: 22

Balıkesir, İzmir: 6

Konya: 5

Adana, Bursa: 4

Antalya, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Mersin: 3

Sakarya: 2

Bolu, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kastamonu, Mardin, Ordu, Samsun, Sivas, Tekirdağ: 1

Toplam 34 sektör: Sanayi ve inşaat sektörleri öne çıktı

En hızlı büyüyen 100 şirket toplam 34 farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

Bunlardan 21 tanesi sanayi ve inşaat, 19’u bilgisayar programlama ve danışmanlık, 9’u toptan ticaret, 7’si makine ve ekipman imalatı, 6’sı motorlu karşı taşıtları imalatı, 6’sı gıda ürünleri imalatı alanında çalışıyor.

Listeye giren ilk 5 sektör

Sanayi ve inşaat: 21

Bilgisayar programlama ve danışmanlık: 19

Makine ve ekipman imalatı: 7

Motorlu kara taşıtı ve römork: 6

Gıda ürünleri imalatı: 6

Türkiye’den 6 kat daha hızlı büyüdüler, çalışan başına ciro yüzde 718 arttı

En çok büyüyen 100 şirketin büyüme ortalaması 2021-2023 yılında Türkiye’nin büyüme ortalamasının 6 katı büyüklüğe ulaştı.

Bu dönemde ortalama ciro 83.5 milyon lira, ortalama ciro ise 834.8 milyon lira oldu. Şirket başına 127 kişilik istihdam sağlanırken, hesaplama dönemindeki istihdam artış oranı yüzde 88.4 olarak hesaplandı.

Bu dönemde çalışan başına ciro artışı yüzde 718 oldu.

Yüzde 94’ü Türk sermayeli

En hızlı büyüyen 100 şirketin 94’i yüzde 100 yerli sermaye tarafından kurulmuş durumda. Şirketlerin 5 tanesinde yabancı sermayenin payı yüzde 51’in altında, sadece 1 tanesinde ise yabancı sermayenin payı yüzde 51’in üzerinde.

İlk 10 şirketin ortalama yaşı 8.5, büyüme ortalaması yüzde 6 bin 938

Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 10 şirketinin ortalama yaşı 8.5 yıl olarak hesaplanırken, bunların 5’i imalat, 5’i hizmetler sektörende faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin büyüme ortalaması ise yüzde 6 bin 938 gibi oldukça yüksek oranda gerçekleşti.

İhracat yapanların oranı yüzde 67

Hızlı büyüyen 100 şirketten 67 tanesi ihracat yaparken, 48 tanesi en az 3 ülkeye, 7 tanesi sadece 2 ülkeye 10 tanesi de sadece 1 ülkeye ihracat yapıyor. En çok ihracat yapılan ülke ise 17 şirket ile Almanya oldu.

Yüzde 66’sının finansmana ihtiyacı var

Bu şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu destek, yüzde 72 ile ihracat ve pazarlama desteği olurken, bunu yüzde 52 ile istihdam teşvikleri, yüzde 50 ile Ar-Ge ve inovasyon destekleri takip etti.

Hızlı büyüyen 100 şirketin 66’sı önümüzdeki 1 yıl içinde finansman arayışı olduğunu belirtirken, bunların yüzde 58.5’ini 50 milyon liradan fazla finansmana ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Yüzde 32’si dijital platformlarda satış gerçekleştiriyor

Hızlı büyüyen şirketlerin sadece yüzde 40’ı satışlarını dijital platformda gerçekleştirmek için dijital teknoloji kullandığını belirtirken, bu platformlardan satış yapanların oranı yüzde 32 oldu.

Yüzde 83’i muhasebe kayıtlarını tutmak için, yüzde 72’si ürün/hizmetleri kayıt altına almak için teknolojiyi kullandığını ifade etti.