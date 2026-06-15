Forbes araştırdı: Türkiye'nin en iyi işverenleri hangileri?

Türkiye’nin en güçlü şirketlerini anlamak çoğu zaman ciro, kâr, ihracat gibi sayısal verilerle oldukça kolaydır. Ancak “en iyi işveren” sorusu aynı derecede net değildir. Çünkü bu değerlendirme, finansal tablolardan çok çalışan deneyimine dayanır.

Forbes Türkiye ile Hamburg merkezli veri ve iş zekâsı platformu Statista, bu soruya yanıt bulmak için doğrudan en doğru kaynağa, yani çalışanlara başvurdu. “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2026” araştırması, şirketleri kurumsal imajlarıyla değil, çalışanların anonim geri bildirimleriyle değerlendirildi. Katılımcılara sorulan temel soru ise oldukça basit: “Çalıştığınız şirketi, yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?”

Küresel bir değerlendirme modeli

Nitelikli insan kaynağı için rekabetin sertleştiği, özellikle teknoloji tarafında yetenek açığının arttığı bir dünyada iyi bir işveren olmak bir lüks değil, şirketlerin rekabet gücünün en önemli unsuru.

Forbes ve Statista'nın 12 yıl önce ABD'de başlattığı bu araştırma, zamanla Almanya, İtalya, İngiltere, İsviçre, Polonya, Kanada ve Singapur gibi pazarlara yayıldı. Geçen yıl alınan bir kararla bu ülkelere Türkiye de eklendi. Böylece Türk iş dünyası ilk kez, dünyanın en yerleşik işveren değerlendirme yöntemlerinden biriyle kendi içinde ve sektörel ölçekte karşılaştırılabilir bir zemine kavuşuyor.

"10 bin katılımcı, 200 bini aşkın değerlendirme”

Bu listenin en ayırt edici özelliği şirketlerin sürece dâhil olamaması. Araştırma sadece çalışanlarla anonim olarak gerçekleştiriliyor ve yalnızca onlar dinleniyor. Şirketler başvuru ya da ücret karşılığı araştırmaya dahil olamıyor.

Araştırma, Türkiye'de en az 250 çalışanı olan tüm sektörlerden şirketleri kapsıyor. Veriler Statista tarafından iki kanaldan toplandı: Forbes.com.tr üzerinden de ulaşılan açık katılımlı bir anket ve çeşitli çevrim içi erişim panelleri… Böylece geniş bir örneklem oluştu. Ekim 2025 – Şubat 2026 döneminde gerçekleştirilen anketlerle yaklaşık 10 bin yanıt toplandı. Her katılımcı birden fazla işvereni değerlendirdiği için 200 binden fazla işveren değerlendirmesi analiz edildi. Nihai skor iki tür değerlendirmenin bileşimi. İlki kişisel değerlendirme: Çalışanın doğrudan kendi işverenini tavsiye edip etmemesi. İkincisi genel değerlendirme: Çalışanın kendi sektöründeki diğer işverenlere dair dolaylı görüşü. Hesaplamada her iki değerlendirme de göz önünde bulunduruldu ancak kişisel tavsiyeye daha yüksek ağırlık verildi. Toplam puanı en yüksek 400 şirket, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2026" listesinde yer aldı.

Çalışan deneyimi şirket bazında değerlendiriliyor

Listede her şirket, ana faaliyet alanına göre bir sektöre yerleştirildi. Türkiye'nin tanıdık dev şirketleri ise "holding"satırı altında yer almıyor. Çünkü araştırma işveren markasını, çalışanın onu deneyimlediği yerde -o holdinglere bağlı ayrı ayrı şirketlerde- değerlendiriyor. Bir holding ancak kendi merkez kadrosuyla başlı başına bir işveren olarak kendi adıyla listeye girdi.

Araştırma bundan böyle her yıl tekrarlanacak. Bu da giderek derinleşmesini sağlayacak. Forbes’un yine Statista iş birliği ile her yıl açıkladığı “Dünyanın En iyi İşverenleri” listesinde araştırma son üç yıla kadar uzanan veriyi bir arada değerlendiriyor, yakın tarihli yanıtlara ve hâlâ o şirkette çalışmakta olanların görüşlerine daha fazla ağırlık veriyor. Böylece istikrarlı biçimde iyi olan şirketlerle yalnızca o yıl parlayanlar birbirinden ayrışıyor.

Borusan boru ilk sırada

“Türkiye’nin En İyi İşverenleri Araştırması” ile Türkiye’de de önümüzdeki yıllarda hangi şirketlerin yükseldiğini, hangi sektörlerin dönüştüğünü tahminle değil veriyle okuyabileceğiz. Bu yıl ilk kareyi çekiyoruz; resmin tamamı, her yıl biraz daha detaylanacak.

İyi bir işveren olmak artık bir ünvan değil; ölçülebilir, tekrarlanabilir ve karşılaştırılabilir bir performans. Listenin zirvesinde Borusan Boru yer alıyor. Onu sırasıyla Tüpraş, Beymen Group, Mavi ve Mercedes-Benz Türk izledi.

Türkiye’nin en iyi işverenleri 2026 ilk 50

1- Borusan Boru – İstanbul – Endüstriyel Malzeme, Metal ve Kağıt Üretimi ve İşlenmesi

2- Tüpraş – İstanbul – Petrol ve Gaz Operasyonları, Madencilik ve Kimyasallar

3- Beymen Group – İstanbul – Tekstil ve Aksesuarlar, Perakendecilik

4- Mavi – İstanbul – Tekstil ve Aksesuarlar, Perakendecilik

5- Mercedes-Benz Türk – İstanbul – Otomotiv

6- Uludağ İçecek – Bursa – Gıda ve İçecek

7-Baykar – İstanbul – Havacılık ve Savunma

8- Kiğılı – İstanbul – Tekstil ve Perakendecilik

9- Toyota Otomotiv Türkiye – Sakarya – Otomotiv

10- Bosch Türkiye – İstanbul – Mühendislik ve İmalat

11- Renault Türkiye – İstanbul – Otomotiv

12- Siemens Türkiye – İstanbul – Mühendislik ve İmalat

13- Roketsan – Ankara – Savunma ve Havacılık

14- THY OPET – İstanbul – Enerji

15- Eti – Eskişehir – Gıda

16-Atasun Optik – İstanbul – Perakendecilik

17- Koçtaş – İstanbul – Perakendecilik

18- Enerjisa – İstanbul – Enerji

19- MAN Türkiye – Ankara – Otomotiv

20- HAVELSAN – Ankara – Savunma ve Havacılık

21- Doğuş İnşaat – İstanbul – İnşaat

22- Kartonsan – İstanbul – Kağıt ve Endüstri

23- Zorluteks Tekstil – İstanbul – Tekstil

24- Dimes – İstanbul – Gıda ve İçecek

25- Makina ve Kimya Endüstrisi – Ankara – Savunma Sanayi

26- Borusan Otomotiv – İstanbul – Otomotiv

27- Türkiye Petrolleri A.O. – Ankara – Enerji

28- Boyner – İstanbul – Perakendecilik

29- Ali Osman Ulusoy – Trabzon – Ulaşım ve Lojistik

30- Ziraat Bankası – İstanbul – Bankacılık

31- Doğuş Otomotiv – İstanbul – Otomotiv

32- Biofarma İlaç – İstanbul – İlaç

33- Duru Gıda – Karaman – Gıda

34- Petlas – Kırşehir – Otomotiv

35- Haribo – İstanbul – Gıda

36- Samsung Türkiye – İstanbul – Teknoloji / Perakende

37- Aselsan – Ankara – Savunma Sanayi

38- Temsa – Adana – Otomotiv

39- Lila Kağıt – İstanbul – Kağıt Sanayi

40- Şişecam – İstanbul – Cam ve Endüstri

41- Türkiye İş Bankası – İstanbul – Bankacılık

42- BMC – İzmir – Otomotiv

43- Aygaz – İstanbul – Enerji

44- Otokoç – İstanbul – Perakendecilik

45- Aksa Doğalgaz – İstanbul – Enerji

46- Adidas Türkiye – İstanbul – Tekstil ve Perakendecilik

47- Santa Farma – İstanbul – İlaç

48- Ayakkabı Dünyası – İstanbul – Perakendecilik

49- Otokar – İstanbul – Savunma ve Otomotiv

50- Alkim – İstanbul – Kimya ve Madencilik