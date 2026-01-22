Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu: 60 İli geride bıraktı

2025 yılı boyunca Türkiye genelinde yapılan konut satışları, İstanbul’un bazı ilçelerindeki yoğunluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Resmî verilere göre, yıl içinde el değiştiren her sekiz konuttan biri Esenyurt’ta satılarak ilçeyi ülke genelinde konut satışlarının merkezlerinden biri haline getirdi.

Büyük kentlerdeki konut talebi artıyor

Ülke genelinde en fazla konut İstanbul, Ankara ve İzmir’de satılırken; Ardahan, Bayburt ve Hakkari en düşük satış rakamlarına sahip iller oldu. Büyük kentlerdeki konut talebinin artarak sürdüğü görülüyor.

Esenyurt, yıl boyunca toplamda 34 bin 315 konut satışıyla İstanbul’un ve Türkiye’nin konut pazarında liderliği üstlendi. İlçeyi Pendik ve Başakşehir gibi hızlı gelişen diğer İstanbul ilçeleri izledi.

Nüfusu 1 milyonu aştı

2008 yılında ilçe statüsünü kazanan ve yoğun göç alan Esenyurt’un bugün nüfusu 1 milyonu aştı. Böylece Esenyurt, Türkiye’de 60 ilin de önüne geçerek şehirleşme ve demografik büyümede en çarpıcı bölge haline geldi.