Zenginler listesinde zirve el değiştirdi! Murat Ülker'den tek cümlelik yanıt

İş insanı Murat Ülker ve eşi Betül Ülker yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazeteciler ile kısa süre sohbet ederek yürüyen Murat Ülker, Türkiye'nin zenginleri listesi ile "Murat Bey zenginler listesi değişti. Listedeki yeriniz de değişti ne düşünüyorsunuz?" sorusuna gülerek"Ne güzel Elhamdülillah, şükürler olsun" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Chobani’nin perşembe günü duyurduğu 650 milyon dolarlık yatırımı sonrası Hamdi Ulukaya’nın net serveti 13,5 milyar dolara çıkmıştı.

Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi güncellenince Ulukaya, 1868. sıradan 202. sıraya yükselerek en zengin Türk konumuna gelmiş ve daha önce zirvede yer alan Murat Ülker’i geride bırakmıştı.

Hamdi Ulukaya kimdir?

New York’un kuzeyinde kapanmış bir yoğurt fabrikasını satın alarak sıfırdan kurduğu Chobani markasını, beş yıl içinde ABD’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri haline getirdi. Şirketin yıllık satışı kısa sürede 1 milyar doları aştı.

Hamdi Ulukaya’nın kurucusu ve CEO’su olduğu Chobani, Fast Company’nin “Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri 2017” listesinde hem “Gıda” hem de “Sosyal Fayda” kategorilerinde ilk sırada yer aldı.



Fortune’un “Dünyayı Değiştiren Şirketler” listesine de giren Chobani, kârının bir kısmını hayırseverlik faaliyetlerine aktarıyor. 2016 yılında, gıda sektöründe sosyal etki yaratmayı hedefleyen girişimcilere destek olmak amacıyla “Chobani Incubator” (Chobani Kuluçka Merkezi) hayata geçirildi. 2017’de ise Türkiye’deki girişimciliği desteklemek amacıyla “Hamdi Ulukaya Girişimi” başlatıldı.

2015 yılında “The Giving Pledge” (Bağış Taahhüdü) programına katılan Ulukaya, servetinin önemli bir bölümünü mülteci krizine çözüm bulmaya adadı.

Bu kapsamda “Tent Foundation” (Çadır Vakfı) kuruldu ve Airbnb, Google, İkea, LinkedIn, UPS ve MasterCard gibi 80 büyük şirketin dahil olduğu bir iş birliği platformu oluşturuldu.

Ulukaya, 2017 yılında TIME 100 listesine girerek, iş dünyasındaki liderliği ve mülteci sorununa getirdiği yenilikçi çözümlerle öne çıktı. 2024’te ise Fortune dergisi tarafından “İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı” arasında gösterildi.