Türkiye'nin en zenginleri listesi değişti: Haziran ayında iki milyarder eksildi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haziran ayını yükselişle kapatsa da hisselerdeki dalgalanmalar nedeniyle Ceyda Lale Tara ve Vildan Gülçelik milyarderler listesinden düştü.

Listenin zirvesinde halen Murat Ülker bulunuyor. Astor hisselerindeki yükselişin tersine dönmesiyle Feridun Geçgel ayı en büyük kayıpla kapatan isim.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haziran ayına 13.703 puan seviyesinden başladı. Endeks ayı 14.121 puandan kapatarak yükseliş gösterdi. Buna rağmen bazı şirket hisselerinde yaşanan düşüşler, Türkiye'nin milyarderler haritasında önemli değişimlere yol açtı.

Enka İnşaat hisselerindeki değer kaybı, Ceyda Lale Tara ve Vildan Gülçelik'in milyarder statüsünü kaybetmesine neden oldu.

Haziran başında 98 lira seviyesinde olan şirket hisseleri, ay sonunda 90,5 liraya geriledi. Böylece Türkiye, haziran ayında iki milyarder kaybetmiş oldu.

Mayıs ayında da Tera hisselerindeki düşüş nedeniyle Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen listeye girdikten iki ay sonra veda etmişti.

Zirve yarışında Murat Ülker istikrarını korudu

Forbes Türkiye'nin derlediği habere göre Murat Ülker, 5,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını korumaya devam ediyor.

Ülker'in zirvedeki konumu bu yıl içinde önce Şaban Cemil Kazancı, ardından da Feridun Geçgel tarafından test edildi.

Ancak yılın ilk yarısında Türkiye'nin en istikrarlı milyarderi olan Murat Ülker, haziran ayını da zirvede tamamladı. Şaban Cemil Kazancı ise 4,8 milyar dolarlık servetiyle enerjideki gücünü sürdürdü.

Astor hisselerindeki dalgalanma Feridun Geçgel'in servetine doğrudan yansıdı. Geçgel, haziran başında 5 milyar dolar barajının üstüne çıktı.

Şaban Cemil Kazancı'yı geçerek ikinci sıraya yerleşti ve Türkiye'nin en zengin iş insanı olmak üzereydi.

Ancak Astor hisseleri o tarihten bu yana yüzde 25'ten fazla değer kaybetti ve 30 Haziran'da seansı 276,5 liradan kapattı.

Mayıs sonundaki listede 4,5 milyar dolar ile 951'inci sırada olan Geçgel, 3,7 milyar dolara gerileyerek 1150'nci sıraya düştü. Hamdi Akın ve ailesi ise servetini 2,3 milyar dolardan 2,4 milyar dolara yükselterek dünya sıralamasında yukarı tırmandı.

İlk beşte kadın milyarder bulunmuyor

Türkiye'deki milyarderlerden oluşan listenin ilk beş sırasında kadın milyarder yer almıyor. Türkiye'nin en zengin kadını, 2,8 milyar dolarlık servetiyle altıncı sırada bulunan Filiz Şahenk oldu.

Doğuş Holding'in diğer veliahtı Ferit Şahenk 3 milyar dolar servetiyle beşinci sırada yer aldı. Anne Deniz Şahenk ise 1,6 milyar dolarlık servetiyle listeye girdi.

Listenin son sıralarında yer alan isimler ise 1 milyar dolar sınırında tutunmaya çalışıyor. Aydın Doğan, Murat Vargı, Ali Erdemoğlu, Leyla Tara Suyabatmaz, Yasemin Zeynep Keyman ve Tülay Kazancı tam 1 milyar dolarlık servete sahip.

Buradaki ufak aşağı yönlü dalgalanmaların sonraki süreçte bu isimleri listeden çıkarması muhtemel görünüyor. Eğer Sasa hisselerindeki düşüş sürerse bir dönem Türk dolar milyarderleri listesinin en üstlerinde yer alan Erdemoğlu ailesi milyarderler listesinin dışına itilebilir.

Toplam servet bir ayda 3 milyar dolar eridi

Türkiye'nin milyarderler listesi mayıs ayını 104,4 milyar dolar toplam servetle kapatmıştı. Haziran ayında ise 39 kişi ve ailenin yer aldığı listenin toplam serveti 101,4 milyar dolara geriledi.

Servetlerini yurt dışındaki işlerinden elde eden Hamdi Ulukaya, Eren Özmen, Fatih Özmen ve Uğur Şahin ayrı tutulduğunda tablo tamamen değişiyor. Bu isimler çıkarıldığında, Türkiye'deki milyarderlerin toplam serveti 71,7 milyar dolara iniyor.