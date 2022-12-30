Türkiye’nin enerji ithalatı faturası yüzde 17,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, 2022 yılı Kasım ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 30 milyar 656 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 7 milyar 777 milyon 433 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın kasım ayında bu rakam 6 milyar 597 milyon 794 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı yıllık bazda yüzde 17,9 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da artış gösterdi.

Öte yandan, ham petrol ithalatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azalarak 2 milyon 633 bin 418 tona geriledi.