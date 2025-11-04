  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye’nin fındık ihracatı iki ayda 351 milyon doları aştı
Takip Et

Türkiye’nin fındık ihracatı iki ayda 351 milyon doları aştı

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında 351 milyon dolardan fazla gelir elde ederek güçlü bir başlangıç yaptı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’nin fındık ihracatı iki ayda 351 milyon doları aştı
Takip Et

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-31 Ekim döneminde yurt dışına 351 milyon 653 bin 975 dolar karşılığında 31 bin 465 ton fındık satıldığı belirtildi.

Türkiye’nin fındık ihracatı iki ayda 351 milyon doları aştı - Resim : 1Geçen yıla göre ihracat miktarı ve gelirde düşüş yaşandı

Öte yandan geçen yılın aynı döneminde yapılan 64 bin 199 ton fındık ihracatından 515 milyon 581 bin 846 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Yıldız Pazar nedir? Yıldız Pazar’ın kotasyon şartları nelerdir?Yıldız Pazar nedir? Yıldız Pazar’ın kotasyon şartları nelerdir?Ekonomi
Elektrikli otomobillerde pil ömrü nasıl uzatılır?Elektrikli otomobillerde pil ömrü nasıl uzatılır?Otomotiv

 

Ekonomi
Citi, Deutsche Bank ve HSBC'den yıl sonu faiz tahmini
Citi, Deutsche Bank ve HSBC'den yıl sonu faiz tahmini
TCMB, Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı
SON DAKİKA...
AB Komisyonu, 2025 Türkiye raporunu açıkladı
AB Komisyonu, 2025 Türkiye raporunu açıkladı
Ordu balı İngiltere yolunda! 8,8 ton bal ihraç edildi
Ordu balı İngiltere yolunda! 8,8 ton bal ihraç edildi
Prof. Dr. Hakan Kara: Enflasyonu 2026 sonuna kadar düşürdük düşürdük
PROF. DR. HAKAN KARA:
BBVA: Enflasyon ve faiz beklentilerini güncelledi
BBVA: Enflasyon ve faiz beklentilerini güncelledi