Türkiye'nin gemi ve yat ihracatı 457 milyon doları aştı!

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'nin nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk dört ayında ise toplam ihracat 86,2 milyar doları geçti.

Sektör, ocak-nisan döneminde 457 milyon 392 bin dolarlık ihracata imza attı

Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ihracatı ocak-nisan döneminde dalgalı seyir izledi. Sektör ocakta 82 milyon 415 bin dolar, şubatta 158 milyon 790 bin dolar ve martta 86 milyon 375 bin dolar ihracata imza attı. Sektörün nisan ayı ihracatı da 129 milyon 811 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Sektör, ocak-nisan döneminde 457 milyon 392 bin dolarlık ihracata imza attı.

İlk 4 ayda başkentten de gemi, yat ve hizmetleri sektörü 3 milyon 874 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

60 firma katılıyor

Sektörün ihracatına katkı sağlamak amacıyla sektörel fuarlar da düzenleniyor. Ankara bu yıl ikinci kez Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. 11 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak fuarda, 60 firmanın katılımıyla 250'nin üzerinde yat ve tekne sergileniyor.