Türkiye'nin günlük petrol ve doğal gaz üretiminde rekor kırıldı
Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin günlük petrol ve doğal gaz üretiminde rekor kırıldığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımdaki verilere göre, 15 Ağustos tarihinde doğal gaz üretimi 7 milyon 609 bin 427 M3/gün, 17 Ağustos'ta petrol üretimi 107 bin 621 varil/gün üretimle rekor kırdı.
Bayraktar, paylaşımında şöyle yorum yaptı:
"Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkân ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz."
Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkân ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz. pic.twitter.com/eqsR0CmxNp— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 22, 2024