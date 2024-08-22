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Türkiye'nin günlük petrol ve doğal gaz üretiminde rekor kırıldı

Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin günlük petrol ve doğal gaz üretiminde rekor kırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Türkiye'nin günlük petrol ve doğal gaz üretiminde rekor kırıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımdaki verilere göre, 15 Ağustos tarihinde doğal gaz üretimi 7 milyon 609 bin 427 M3/gün, 17 Ağustos'ta petrol üretimi 107 bin 621 varil/gün üretimle rekor kırdı.

Bayraktar, paylaşımında şöyle yorum yaptı:

"Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkân ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz."

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