Türkiye'nin günlük petrol ve doğal gaz üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımdaki verilere göre, 15 Ağustos tarihinde doğal gaz üretimi 7 milyon 609 bin 427 M3/gün, 17 Ağustos'ta petrol üretimi 107 bin 621 varil/gün üretimle rekor kırdı.

Bayraktar, paylaşımında şöyle yorum yaptı:

"Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkân ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz."