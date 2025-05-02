Türkiye'nin ham çelik üretimi ilk çeyrekte 9,3 milyon ton oldu

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), mart ayı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi martta yüzde 2,8 azaldı

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi martta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 azalışla 3,1 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk çeyreğinde ise üretim yüzde 3,4 düşüşle 9,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 azalarak 2,6 milyon ton, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 7,3 azalışla 9,1 milyon ton olarak hesaplandı.

Çelik ürünleri ihracatı arttı

Çelik ürünleri ihracatı martta, Mart 2024'e göre miktar yönünden yüzde 31,3 artarak 1,5 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 18,6 artışla 1 milyar dolar oldu.

İhracat, ocak-mart döneminde de 2024'ün aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 18,5 artışla 3,8 milyon ton, değer itibarıyla da yüzde 8,4 yükselişle 2,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri ithalatı ise martta 2024'ün aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 23,6 azalışla 1,2 milyon tona, değer yönünden ise yüzde 24,5 düşüşle 885,5 milyon dolara geriledi.

İthalat, ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 4,6 artışla 4,2 milyon tona çıktı. Değer itibarıyla ise ithalat yüzde 4,2 azalışla 3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi

Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 74,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 84,6 seviyesine yükseldi.

Türkiye üretimde 7. sırada yer almayı sürdürdü

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, AB Çelik ve Metal Eylem Planı'na hurda kısıtlamalarının dahil edilmesi gibi gelişmeler ve hurda ticaretinin engellenmesinin küresel bir eğilim haline geldiğini belirtti.

ABD'nin son tarife düzenlemelerini hatırlatan Yayan, "Sektörümüz, yeni pazarlara açılma çabasına girmiş ve rotasını Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerine çevirmiştir." ifadesini kullandı.

Dünyada hurda talebinde görülmesi beklenen artışa dikkati çeken Yayan, şunları kaydetti:

"Yılın ilk çeyreğinde ham çelik üretiminde azalış olmasına rağmen Türkiye, 9,3 milyon ton üretimle dünyada 7'nci sırada yer almaya devam etti. Dekorbanizasyon çalışmalarıyla birlikte, 2030'a gelindiğinde hurda talebinin yüzde 20 artması bekleniyor. Ülkemizin, yüzde 20 payla en büyük hurda ithalatçısı olması ve olası kısıtlamalar göz önünde bulundurulduğunda, hurda ihtiyacımızın alternatif pazarlar ve girdilerden karşılanması ve yurt içi hurda üretimini artıracak tedbirlerin alınması önem taşımaktadır."