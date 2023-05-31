Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 20,6 azaldı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden (TÇÜD) sektörde yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalışla 2,7 milyon ton, ocak-nisan döneminde üretimi ise yüzde 21,3 azalışla 10,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi nisanda 2022 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 16,2 artışla 3,5 milyon ton, ocak-nisan döneminde ise yüzde 7,9 artışla 12,5 milyon ton oldu.

Nisanda çelik ürünleri ihracatı miktar yönünden yüzde 55,2 azalışla 629,9 bin ton, değer yönünden ise yüzde 59,9 azalışla 566,4 milyon dolar olarak kaydedildi. Ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat miktar itibarıyla yüzde 50,1 azalışla 2,8 milyon ton, değer itibarıyla ise yüzde 53,8 azalışla 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Nisan ayı ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 30,4 artışla 1,7 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 0,2 azalışla 1,4 milyar dolar oldu.

Ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar itibarıyla yüzde 11,9 artışla 5,9 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 12,6 azalışla 4,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TÇÜD açıklamasında, bu yılın ocak-nisan döneminde, Türkiye'nin ham çelik üretiminin, deprem bölgesindeki üretici kuruluşların faaliyetlerini geçici olarak durdurmaları, ihracattaki gerileme ve yurt içindeki talep artışının ithalata yönlendirilmesi nedeniyle büyük ölçüde düşüş gösterdiği aktarıldı. Sektörün rekabet gücünü artıracak çok yönlü tedbirlerin uygulamaya aktarılmasının hayati önem taşıdığına işaret edildi.