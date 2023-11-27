Türkiye’nin ham petrol ithalatı eylülde azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2023 yılı Eylül ayına ilişkin Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, Türkiye'nin ham petrol ithalatı, bu yılın eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,76 azalarak 2 milyon 961 bin 661 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri ithalatı ise yüzde 0,31 artarak 4 milyon 362 bin 4 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri ithalatı yüzde 11,71 artarak 1 milyon 11 bin 609 ton oldu.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 0,29 artarak 3 milyon 278 bin 548 ton seviyesine çıktı. Motorin türleri üretimi yüzde 6,89 azalarak 1 milyon 310 bin 976 ton, benzin türleri üretimi yüzde 5,4 artarak 486 bin 119 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 23,54 artarak 558 bin 203 ton ve denizcilik yakıtları üretimi yüzde 29,96 azalarak 93 bin 956 ton olarak gerçekleşti.

Petrol ürünü satışları yüzde 6,5 arttı

Aynı ayda toplam petrol ürünü satışları yüzde 6,5 artarak 2 milyon 813 bin 59 ton olurken, benzin türleri satışları yüzde 25,82 artarak 386 bin 287 ton ve motorin türleri satışları yüzde 3,99 artarak 2 milyon 276 bin 329 ton seviyesine ulaştı.

Benzin türleri ihracatı yüzde 50,71 artarak 190 bin 91 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 43,12 azalarak 133 bin 533 ton, havacılık yakıtları ihracatı yüzde 38,03 artarak 524 bin 380 ton, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 8,48 azalarak 137 bin 348 olarak gerçekleşti.