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Türkiye'nin ham petrol ithalatı yüzde 16 arttı

Türkiye'nin ham petrol ithalatı, 2024 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %16,17 artarak 2 milyon 860 bin 972 ton oldu.

Haber Merkezi
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Türkiye'nin ham petrol ithalatı yüzde 16 arttı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Mayıs ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, toplam petrol ürünleri ithalatı %3,75 artarak 4 milyon 423 bin 682 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri ithalatı %7,32 azalarak 1 milyon 194 bin 728 ton oldu.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %17,23 artarak 3 milyon 297 bin 258 ton seviyesine çıktı. Motorin türleri üretimi %1,17 artarak 1 milyon 302 bin 362 ton olurken, benzin türleri üretimi %12,09 artarak 419 bin 739 ton, havacılık yakıtları üretimi %5,1 azalarak 445 bin 279 ton ve denizcilik yakıtları üretimi %38,39 artarak 169 bin 734 ton olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Satışlar ve İhracat

Aynı ayda toplam petrol ürünü satışları %7,59 azalarak 2 milyon 737 bin 90 ton olurken, benzin türleri satışları %5,21 artarak 383 bin 7 ton ve motorin türleri satışları %9,87 azalarak 2 milyon 202 bin 969 ton seviyesinde gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı %62,44 artarak 17 bin 928 ton, motorin türleri ihracatı %7,86 artarak 344 bin 619 ton, havacılık yakıtları ihracatı %3,39 azalarak 402 bin 199 ton ve denizcilik yakıtı ihracatı %157,56 artarak 210 bin 891 ton olarak gerçekleşti. Böylece toplam ihracat %56,46 artışla 1 milyon 553 bin 698 ton seviyesine ulaştı.

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