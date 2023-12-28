Türkiye’nin ham petrol ithalatı yüzde 2,04 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Türkiye’nin 2023 yılı Ekim ayı ham petrol verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin ham petrol ithalatı bu yılın ekim ayında yüzde 2,04 artarak 2 milyon 943 bin 11 ton oldu.

EPDK'nın verilerine göre motorin türleri ithalatı yüzde 7,37 artarak 925 bin 871 ton olurken, toplam ithalat yüzde 0,96 artarak 4 milyon 244 bin olarak gerçekleşti.

Petrol ürünleri üretimi yüzde 7,32 arttı

Verilere göre, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 7,32 artarak 3 milyon 449 bin ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri üretimi yüzde 2,40 artarak 1 milyon 596 bin ton, benzin türleri üretimi yüzde 19,98 artarak 519 bin 605 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 33,79 artarak 519 bin 192 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 44,94 azalarak 80 bin 317,89 ton oldu.

Toplam ihracat yüzde ise 9,63 artarak 1 milyon 292 bin ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde benzin türleri ihracatı yüzde 12,10 artarak 162 bin 555 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 33,34 artarak 285 bin 842 ton, havacılık yakıtları ihracatı yüzde 14,14 artarak 480 bin 208 ton ve denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 31,45 azalarak 97 bin 555,48 ton oldu.

Yurt içi satışlar yüzde 1,05 arttı

Yurt içi toplam petrol ürünü satışları ise 1,05 artarak 2 milyon 680 bin ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde benzin türleri satışları yüzde 6,25 artarak 326 bin 685 ton, motorin türleri satışları yüzde 0,83 artarak 2 milyon 207 bin ton oldu.