Türkiye'nin ham petrol ithalatı yüzde 6,92 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, toplam petrol ürünleri ithalatı yüzde 6,31 azalarak 3 milyon 804 bin 728 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri ithalatı yüzde 2,67 artarak 1 milyon 47 bin 169 tona yükseldi.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 3,77 azalarak 3 milyon 85 bin 471 ton seviyesine geriledi. Motorin türleri üretimi yüzde 19,39 azalarak 1 milyon 273 bin 159 ton olurken, benzin türleri üretimi yüzde 4,02 azalarak 389 bin 851 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 32,82 azalarak 484 bin 285 ton olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Satışlar ve İhracat

Aynı ayda toplam petrol ürünü satışları yüzde 1,12 artarak 2 milyon 811 bin 640 ton olurken, benzin türleri satışları yüzde 5,68 artarak 431 bin 517 ton ve motorin türleri satışları yüzde 0,62 artarak 2 milyon 237 bin 394 ton seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında toplam ihracat ise yüzde 1,26 artarak 1 milyon 90 bin 418 ton seviyesinde gerçekleşti.