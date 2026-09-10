Türkiye'nin hazır giyim ithalatı 7 ayda 3 milyar dolara yaklaştı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Türk hazır giyim sektöründe son yıllarda yüksek üretim maliyetleri ve fiyat rekabetinde yaşanan kayıp, dış ticaret dengelerine de giderek daha fazla yansıyor. Özellikle işçilik maliyetlerindeki yükseliş, döviz kurunun maliyet artışlarının gerisinde kalması ve iç pazarda fiyat odaklı rekabet, şirketleri yurt dışından daha fazla ürün tedarik etmeye yöneltirken hazır giyim ithalatındaki yükseliş 2026 yılında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu genel ticaret sistemi verilerine göre 60-61-62 ve 53 fasıllarda gruplanan hazır giyimde Türkiye, 2026’nın ocak-temmuz döneminde 2 milyar 953 milyon 197 bin dolarlık ürün ithal etti. Geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 752 milyon 921 bin dolar olan ithalat, böylece bir yılda yaklaşık 200 milyon dolar birden artmış oldu. Artış hızında önceki yıllara kıyasla bir miktar yavaşlama görülse de ithalatın ulaştığı seviye dikkat çekti. Nitekim 2026’nın henüz ilk yedi ayında gerçekleştirilen yaklaşık 3 milyar dolarlık ithalat, 2022 yılının tamamındaki seviyeye oldukça yaklaştı. Türkiye’nin 2022’de yıllık hazır giyim ithalatı 3 milyar 135 milyon 784 bin dolar düzeyindeydi. Böylece bu yılın yedi aylık ithalatı, dört yıl önceki 12 aylık toplamın yüzde 94’üne ulaştı. Başka bir ifadeyle 2022’de bir yılda yapılan ithalatın neredeyse tamamı, 2026’da yalnızca yedi ayda gerçekleştirildi.

İki yılda 621 milyon dolarlık artış

Yedi aylık dönemler karşılaştırıldığında yükseliş daha belirgin hâle geliyor. 2024’ün ilk yedi ayında 2 milyar 331 milyon 797 bin dolar olan hazır giyim ithalatı, 2025’in aynı döneminde 2 milyar 752 milyon 921 bin dolara çıktı. 2026’nın ilk yedi ayında ise 2 milyar 953 milyon 197 bin dolara ulaştı. Böylece iki yılda ithalata 621,4 milyon dolar daha eklendi. 2024’ün aynı dönemine göre artış yüzde 26,7 olarak hesaplandı. Veriler, artış hızının ise 2026 yılında yavaşladığına işaret ediyor. İlk yedi aylık dönemler baz alındığında 2025’te hazır giyim ithalatındaki yıllık artış yüzde 18,1 seviyesindeyken, 2026’da bu oran yüzde 7,3’e geriledi. Buna karşın yüksek bazın üzerine büyümenin devam etmesi, ithal ürünlerin iç pazardaki ağırlığının kalıcı hâle gelmeye başladığı yönündeki sektör tartışmalarını güçlendiriyor.

İthalatın yüzde 58’i 5 ülkeden

7 aylık dönemde gerçekleştirilen ithalatın yaklaşık yüzde 60’ı 5 ülkeden gerçekleştirildi. Bu ülkeler arasında Çin, 557 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken onu 493 milyon dolarlık ithalat ile Bangladeş izledi. Son dönemde giden yatırımlar nedeniyle tartışma konusu olan Mısır’dan yapılan ithalat ise 268 milyon dolara ulaştı ve bu değer Mısır’ı hazır giyim ithalatında 3. büyük pazar konumuna taşıdı. Mısır’ı 233 milyon dolar ile İtalya ve 157 milyon dolar ile de Kamboçya izledi.

2022’den bu yana her yıl yükseldi

Yıllık rakamlar da hazır giyim ithalatındaki yükselişin son birkaç yıla yayıldığını ortaya koyuyor. Türkiye’nin hazır giyim ithalatı 2022’de 3 milyar 135,8 milyon dolar seviyesindeyken, 2023’te yüzde 20,4 artışla 3 milyar 775,3 milyon dolara yükseldi. İthalat 2024 yılında da yüzde 17,4 artarak 4 milyar 431,3 milyon dolara, 2025’te ise yüzde 11,1 yükselişle 4 milyar 921,8 milyon dolara çıktı. Böylece yıllık hazır giyim ithalatı yalnızca üç yılda yaklaşık 1,8 milyar dolar büyüdü. 2022 ile 2025 arasında toplam artış yüzde 57’ye yaklaştı. Artış oranının yıllar itibarıyla yüzde 20,4’ten yüzde 17,4’e, ardından yüzde 11,1’e gerilemesi ithalattaki ivmenin yavaşladığını gösterse de tutar bazında yeni zirveler oluşmaya devam etti. 2026’nın ilk yedi aylık performansı da bu eğilimin henüz tersine dönmediğini ortaya koydu. Yılın kalan beş ayında ithalatın geçen yılki seviyelerine yakın seyretmesi hâlinde, yıllık toplamın yine oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleşmesi bekleniyor.