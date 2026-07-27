Türkiye’nin ihracat artışının yüzde 40’ından fazlası Ankara’dan

ANKARA (EKONOMİ)

Rapora göre yılın ilk yarısındaki ihracat artışının yüzde 40’ten fazlasını tek başına Ankara karşıladı. İhracatın 4.7 milyar dolar arttığı dönemde bunun 2 milyar doları Ankara’dan yapılan ihracattan kaynaklandı.

ASO Başkanı Ardıç bu başarının ihracat yapısındaki dönüşümün bir sonucu olduğunun altını çizdi. Yılın ilk yarısında, elektrik ve elektronik ile otomotiv, milyar dolarlık barajını aşan iki sektör oldu.

ASO’nun “İhracatta Yeni Eşik, Başarıdan Sürdürülebilirliğe” başlığını taşıyan raporuna göre ihracat yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.6 artarak 131.4 milyar dolardan, 136.1 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde sanayinin ihracatı yüzde 4.5 artarak 97.6 milyar dolara çıkarken, Ankara’nın ihracatının yüzde 27.5’lik artışla 7.1 milyar dolardan, 9.1 milyar dolara yükselmesi dikkat çekti. Bir başka ifade ile Türkiye ihracatındaki artışın yüzde 40’ından fazlası Ankara’dan yapılan ihracat artışıyla sağlandı.

Rapora göre Ankara’nın ihracatı 2021-2026 arasında 4.4 milyar dolardan, 9.1 milyar dolara çıkarak iki katından fazla artarken, Başkentin Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 4.24’ten, yüzde 6.67’ye yükseldi.

Ankara yüksek teknoloji ihracatıyla da ön plana çıktı. Elektrik ve elektronik sektörü ve otomotiv endüstrisi ihracatı 1 milyar doları aşan iki sektör oldu.

Raporda ayrıca savunma ve havacılık sanayiinin ihracat artışına sağladığı güçlü katkıya dikkat çekilirken, ihracat içinde yüzde 13’lük yüksek teknoloji payı ile Ankara’nın Türkiye ortalamasının üç katına ulaştığı kaydedildi.

Rapora göre Ankara'da ihracat yapılan 25 sektörün 15'inde artış, 10'unda ise gerileme yaşandı. Elektrik-elektronik, otomotiv endüstrisi, makine ve aksamları ile madencilik ürünleri ihracat artışına en fazla katkıyı sağlayan sektörler arasında yer aldı.

Ankara’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Slovakya, Birleşik Krallık, Ukrayna ve Çin oldu. İhracat artışının yaklaşık dörtte üçü ise Ukrayna, Slovakya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi. Aynı dönemde Türkiye’nin ilk 20 pazarının toplam ihracattaki payı yüzde 65,4’ten yüzde 64,6’ya gerilerken, Ankara’da bu oran yüzde 63,8’den yüzde 72,4’e yükseldi.

Rapora yönelik değerlendirme yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ankara’nın ihracattaki güçlü performansının, üretim yapısındaki dönüşüm, yüksek katma değerli sektörlerin güçlenmesi kaynaklı olduğunu bildirdi.

Türkiye ortalamasının çok üzerinde gerçekleşen büyümeye de dikkat çeken Seyit Ardıç, “Bu başarı; savunma ve havacılık sanayiinde uzun yıllar içinde oluşan üretim kapasitesi, teknoloji ve Ar-Ge birikimi ile güçlü sanayi ekosistemimizin dış ticarete yansımasının sonucudur” diye konuştu.

Ardıç, ASO olarak sanayinin rekabet gücünü artıracak, ihracatı daha dengeli ve sürdürülebilir yapıya kavuşturacak politika önerileri geliştirmeye; Ankara’yı yüksek teknolojili üretim ve ihracatta bölgesel bir merkez haline getirecek dönüşümü kararlılıkla sürdüreceklerini anlattı.