Türkiye’nin ihracat şampiyonları açıklandı! Lider yerini korudu, 25 şirket 1 milyar doları aştı

Türkiye'nin en yüksek ihracat gerçekleştiren şirketlerinin sıralandığı araştırmada, 2025 yılında en fazla ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları (THY) oldu. Geçen yıla göre ilk üç sırada herhangi bir değişiklik yaşanmazken, savunma sanayisindeki yükseliş dikkat çekti.

THY ve Toyota başı çekti

Türkiye'de geçen yıl en fazla mal ve hizmet ihracatı yapan ilk 1000 şirketin yer aldığı araştırmada, listenin ilk üç sırasında Türk Hava Yolları (THY), Ford Otomotiv ve Toyota Otomotiv yer aldı.

Türkiye'nin 2025 yılı toplam mal ve hizmet ihracatı, 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde 273,3 milyar dolarlık mal ihracatı ve 122,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasının 2025 yılı sonuçlarına göre, ilk 1000 şirketin toplam ihracatı 182 milyar 171 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Araştırmaya göre geçen yıl en yüksek ihracatı 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları (THY) gerçekleştirdi. Şirketi 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv takip etti.

ARCA savunma yükselişiyle öne çıktı

Listenin dördüncü sırasında 3,2 milyar dolarlık ihracatla TGS Dış Ticaret, beşinci sırasında 2,9 milyar dolarla ARCA Savunma Sanayi, altıncı sırasında 2,8 milyar dolarla Kibar Dış Ticaret, yedinci sırasında ise 2,7 milyar dolarla Türkiye Petrol Rafinerileri yer aldı.

Sekizinci sırada 2,6 milyar dolarlık ihracatla Pegasus, dokuzuncu sırada 2,5 milyar dolarla Güneş Ekspres Havacılık, onuncu sırada ise 2,3 milyar dolarla Star Rafineri bulunuyor.

Geçen yıla göre ilk üç sırada değişiklik yaşanmazken, ihracatını yüzde 392,1 artıran ARCA Savunma Sanayi'nin 38'incilikten beşinciliğe yükselmesi araştırmanın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

25 şirket 1 milyar dolar barajını geçti

Araştırmada ilk 1000 şirket arasında yalnızca Türk Hava Yolları (THY) ile Ford Otomotiv'in çift haneli milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığı görüldü. Toplam 25 şirket ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İlk 10 şirketin ardından sırasıyla Baykar, Arçelik, İGA Havalimanı İşletmesi, Ahlatcı Kuyumculuk, OYAK-Renault, Vestel, Mercedes-Benz Türk AŞ, Odeon Turizm, TAV Havalimanları, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ, Eti Maden İşletmeleri, BSH Ev Aletleri, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ve Anexservices Turizm de 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan şirketler arasında yer aldı.

Araştırmaya göre 23 şirket 500-999 milyon dolar, 263 şirket 100-499 milyon dolar, 346 şirket 50-99 milyon dolar, 343 şirket ise 33-49 milyon dolar aralığında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul zirvede, 49 il listede temsil edildi

İlk 1000 ihracatçı arasında 434 şirketin merkezinin İstanbul'da bulunduğu belirlendi. Böylece İstanbul, listedeki şirketlerin yüzde 43'ünden fazlasına ev sahipliği yaparak ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u 87 şirketle İzmir, 60 şirketle Gaziantep, 58 şirketle Kocaeli, 57 şirketle Ankara ve 54 şirketle Bursa takip etti.

Listede ayrıca Mersin'den 22, Adana ve Manisa'dan 20'şer, Antalya ve Denizli'den 19'ar, Kayseri'den 15, Tekirdağ'dan 13, Hatay'dan 11, Konya'dan 9, Aydın'dan 8, Balıkesir, Eskişehir, Samsun ve Trabzon'dan 7'şer, Kahramanmaraş'tan 6, Karabük ve Sakarya'dan 5'er, Giresun ve Isparta'dan ise 4'er şirket yer aldı.

Çorum, Kütahya, Muğla, Ordu, Şırnak ve Yalova'dan 3'er, Çankırı, Düzce, Elazığ, Karaman, Rize ve Uşak'tan 2'şer, Aksaray, Bilecik, Burdur, Bolu, Çanakkale, Gümüşhane, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Osmaniye ve Zonguldak'tan ise birer şirket listeye girdi.

Toplam 49 ilden şirket araştırmada yer alırken, 32 ilden listeye giren şirket bulunmadı.

Sektör şampiyonları belli oldu

Araştırmanın sektör bazlı sonuçlarına göre, 2025 yılında çelik sektöründe Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde Şişecam Dış Ticaret AŞ, demir ve demir dışı metallerde Kibar Dış Ticaret AŞ, deri ve deri mamullerinde Gezer Ayakkabı, elektrik ve elektronikte Vestel Ticaret AŞ, fındık ve mamullerinde Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ, gemi, yat ve hizmetlerinde ise Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm ilk sırada yer aldı.

Halı sektöründe Erdemoğlu Dış Ticaret AŞ, hazır giyim ve konfeksiyonda Üniteks Tekstil Gıda Sanayi Dış Ticaret, hizmet sektöründe Türk Hava Yolları (THY), hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde Şölen Çikolata, iklimlendirme sanayisinde Daikin, kimyevi maddeler ve mamullerinde Türkiye Petrol Rafinerileri, kuru meyve ve mamullerinde Özgür Tarım, madencilikte Ekom Eczacıbaşı, makine ve aksamlarında Arçelik, meyve-sebze mamullerinde ise Döhler Gıda sektör lideri oldu.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde Kastamonu Entegre, mücevher sektöründe Ahlatcı Kuyumculuk, otomotivde Ford Otomotiv, savunma ve havacılık sanayisinde ARCA Savunma, su ürünleri ve hayvansal mamullerde Kılıç Deniz Ürünleri, süs bitkileri ve mamullerinde Çiçekçiler Birliği, tekstil ve ham maddelerinde Ak-Pa Tekstil, tütünde JTI Tütün Ürünleri, yaş meyve ve sebzede Uçak Kardeşler, zeytin ve zeytinyağında ise Verde Yağ sektörlerinin ihracat şampiyonu olarak açıklandı.