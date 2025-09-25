Türkiye'nin iki tekstil devi ardı ardına iflas etti

İki dev firmanın iflyası tekstil sektöründe endişe ile karşılandı. Ardı ardına gelen iflas haberleri tekstilde ekonomik darboğazı gözler önüne serdiği belirtilidi.

Yaşanan ekonomik darboğaz büyük firmaları da zor duruma sokmaya başladı. Dev ve köklü firmalar küçülme yoluna giderken bazıları ise konkordato ilan etti. Konkordato sürecini atlatamayan firmalardan ise iflas haberleri gelmeye devam ediyor.

Tekstil sektörü darboğazda

Türkiye’nin ihracat devlerinden tekstil ve hazır giyim sektörü, artan maliyetler ve ekonomik krizle mücadele ediyor. Yükselen kira, enerji giderleri ve işçilik maliyetleri, firmaları kapanma noktasına getiriyor. 2025’in ilk çeyreğinde, sektörde faaliyet gösteren 2 bin 147 firma kapısına kilit vururken, birçok şirket konkordato ilan ederek ayakta kalmaya çalışıyor.

Tekirdağ'ın köklü firması Lider Cansu Tekstil iflas etti

Yeniçağ'ın aktardığı bilgilere göre son olarak Tekirdağ’ın önde gelen firmalarından Lider Cansu Tekstil iflas etti. Lider Cansu Tekstil ve bağlı şirketi Asya Moda Tekstil, ekonomik darboğaz nedeniyle geçtiğimiz aylarda konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme, her iki şirkete bir yıllık kesin mühlet tanımıştı. Ancak son duruşmada konkordato talebi reddedildi ve her iki şirket için iflas kararı verildi.

Ceres Tekstil'e iflas kararı

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ceres Tekstil hakkında alınan tüm tedbir kararları kaldırılarak iflası onaylandı. Ceres Tekstil’in kapanışı, İstanbul’daki tekstil sektöründeki çözülmenin son halkası oldu.