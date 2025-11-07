Türkiye'nin ilaç deviydi: Konkordatodan çıkamadı, resmen iflas etti

  1. Ekonomim
Daha önce konkordato başvurusunda bulunan Bursa merkezli FarmaVip ilaç firması, ekonomik zorlukları aşamadı, iflas etti.

Bursa merkezli FarmaVip İlaç ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş., yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle konkordatodan çıkamayarak resmen iflas etti. Türkiye’nin önde gelen ilaç üreticilerinden biri olan şirketin iflas kararı, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alındı.

Mahkeme kararında konkordato talebinin reddedildiği ve şirketin iflasına hükmedildiğine yer verildi. Karara göre, 5 Kasım 2025 itibarıyla iflas işlemleri başlatıldı ve tasfiyenin adi tasfiye usulüyle yapılmasına karar verildi. Ayrıca, şirkete daha önce tanınan tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı.

Kısa sürede Türkiye'nin ilaç devlerinden biri haline gelmişti

2014 yılında iki eczacı tarafından kurulan FarmaVip, kısa sürede Türkiye ilaç sektöründe dikkat çeken bir konuma yükselmişti. Şirket, 2017 yılında ruhsat devirlerini tamamlayarak 2020’de ilaç satışı ve pazarlamasına başladı. 2022 yılında ise piyasada yaygın kullanılan bir antibiyotiğin pazarlama haklarını üstlendi.

Şirket 2021’de fabrika kurma çalışmalarına başlamış, üretim kapasitesini genişletmeyi hedeflemişti. Ancak artan maliyetler, döviz kurları ve finansal daralma nedeniyle bu planlar yarıda kaldı. Konkordato sürecinden çıkamayan FarmaVip, iflas kararının ardından faaliyetlerini tamamen durdurdu.

 

