Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgâr YEKA ihalesi 2027'nin ilk çeyreğinde gerçekleştirilecek

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Saros Körfezi ile Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarını kapsayacak ilk deniz üstü rüzgâr YEKA ihalesi, 2027'nin ilk çeyreğinde yapılacak.

Türkiye 2035'e kadar 5 gigavat kapasite hedeflerken, yenilenebilir üretim 2026'nın ilk beş ayında rekor kırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Türkiye, 2035'e kadar 5 gigavatlık deniz üstü rüzgâr enerjisi kapasitesine ulaşma hedefi doğrultusunda ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesini 2027'nin ilk çeyreğinde düzenleyecek.

Deniz üstü rüzgâr enerjisinin Türkiye'nin yeni enerji stratejisinin temel önceliklerinden biri olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Saros Körfezi ile Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında potansiyel projeler için dört ayrı alan belirlendiğini duyurdu.

İlk deniz üstü YEKA ihalesine ilişkin taslak şartname, Bakanlığın internet sitesindeki ilanlar bölümünde yayımlandı.

Sektör temsilcileri, yatırımcılar ve ilgili kuruluşlar, taslak şartnameye ilişkin görüşlerini 17 Ağustos'a kadar iletebilecek. Gelen değerlendirmeler doğrultusunda nihai ihale şartnamesi hazırlanacak.

Türkiye, deniz üstü rüzgâr hedeflerini COP31 öncesinde açıklayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde deniz üstü rüzgâr enerjisine ilişkin hedeflerini dünyaya duyuracağını söyledi.

"İhaleyi eylül ayında duyuracağız"

Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgâr YEKA ihalesinin ayrıntılarının COP31'den önce açıklanacağını belirten Bayraktar, "İhaleyi eylül ayında duyuracağız ve ilk deniz üstü YEKA ihalesini 2027'nin ilk çeyreğinde gerçekleştireceğiz," dedi.

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ihale, enerji sektörümüz açısından bir ilk olacak. Hedefimiz, 2035'e kadar 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgâr enerjisi kapasitesine ulaşmak."

Deniz üstü rüzgâr enerjisini yalnızca yeni bir enerji kaynağı olarak görmediklerini vurgulayan Bayraktar, bu alanın arz güvenliğine dengeli katkı sunacağını, yerli sanayiyi destekleyeceğini ve nitelikli istihdamı artıracağını ifade etti.

Yenilenebilir üretimde rekor

Türkiye’de 2026’nın ilk beş ayında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin rekor seviyeye ulaşması, toptan elektrik fiyatlarını tarihi düşük seviyelere çekti.

Euronews'in Ember’in hazırladığı rapordan derlediği bilgiye göre Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi, 2026’nın ilk beş ayında yüzde 32 artarak 87 teravatsaate ulaştı.

Yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payı yüzde 61’e çıkarken, toptan elektrik fiyatları reel dolar bazında yüzde 48 geriledi.

Devletin elektrik desteği harcaması da yıllık bazda 746 milyon dolar azaldı.

Ember, fiyatlardaki düşüşün kalıcı olması için 33 gigavatlık depolamalı rüzgâr ve güneş projesiyle en az 8 gigavatlık hibrit güneş potansiyelinin hızla devreye alınmasını önerdi.

Raporda, bunun için yatırım izinlerinin ve idari süreçlerin sadeleştirilmesi gerektiği belirtildi.