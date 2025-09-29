Türkiye’nin ilk faizsiz gümüş fonu işleme başladı!

Katılım Emeklilik, Türkiye’de bir ilke imza atarak Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’nu işleme sundu.

Gümüşe dayalı ilk faizsiz emeklilik fonu

Gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan fon ile şirketin faizsiz fon sayısı 20’ye ulaştı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Reel getirisi yüksek ve yatırımcı açısından son derece cazip bir emtia olan gümüşe dayalı ilk faizsiz emeklilik fonunu sunmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Gümüş fiyatları son bir yılda yüzde 40 yükseldi

Son dönemin gözde emtialarının başında gelen gümüş, yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda gümüş fiyatları dolar cinsinden son bir yılda yüzde 40, son altı ayda yüzde 32, son bir ayda ise yüzde 14 artış gösterdi.

Güçlü talep fiyatı yukarı çekti

Gümüş, değerli bir maden olduğu kadar sanayi metali özelliği de taşıyor. Yenilenebilir enerji, elektronik ve elektrikli araçlar gibi endüstriler gümüşü yoğun olarak kullanıyor. Bu sektörlerden gelen güçlü talep ve yatırımcıların güvenli liman arayışı gümüş fiyatları yukarı çeken nedenlerin başında geliyor.

Türkiye’de bir ilk

Bu gelişmeler yaşanırken Katılım Emeklilik, Türkiye’de bir ilke imza atarak Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’nu işleme sundu. Gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan fon ile şirketin faizsiz fon sayısı 20’ye yükseldi.

Uzun vadeli birikim imkanı sunuyor

Türkiye’de faizsiz emeklilik alanında gümüş temalı olarak kurgulanan ilk fon olma özelliği taşıyan Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KGC), katılımcılara değerli maden odaklı, uzun vadeli birikim yapma imkânı sunuyor.

"Faizsiz ilkelere uygun ve sürdürülebilir birikim sağlıyor"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Tasarruf sahiplerinin güvenli liman arayışında olduğu bir dönemde, gümüş gibi stratejik öneme sahip bir varlıkla temellendirilmiş Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’nu sunmanın gururunu yaşıyoruz. KGC ile faizsiz ilkelere uygun, sürdürülebilir ve uzun vadeli birikim fırsatı sunuyoruz” dedi.

Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu nasıl alınır?

Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KGC) işlemlerine BEFAS, Katılım Emeklilik sitesi/mobil uygulaması, Bankaların mobil/internet şubesi ve diğer finansal yatırım kanallardan erişilebiliyor. Emeklilik sisteminde olan herkes tarafından bu fon tercih edilebiliyor.

Katılım Emeklilik’in fon büyüklüğü 50 milyar TL’yi aştı

Katılım Emeklilik, 2025 yılı ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 379 bin bireysel emeklilik sözleşmesine ulaşarak sistemde güçlü konumunu pekiştirdi. Katılımcıların toplam fon büyüklüğü ise 50 milyar TL seviyesinin üzerine çıktı.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) genel büyümesine paralel olarak, yılın ilk yedi ayında sistemdeki fon büyüklüğü yüzde 27 artarak 1,4 trilyon TL’nin üzerine çıktı. Aynı dönemde sisteme yaklaşık 900 bin yeni katılımcı dâhil olurken, toplam BES sözleşme adedi 12,3 milyona yükseldi.

Katılım Emeklilik’in faizsiz ilkelere göre yapılandırılmış portföyünde; altın, döviz, katılım endeksli hisse senetleri, kira sertifikaları ve katılım esaslı kısa, orta ve uzun vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına dayalı farklı fonlar yer alıyor.