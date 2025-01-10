Türkiye’nin ilk işveren kadın sendikası kuruluyor

İş kadınları KADIN-TİS çatısı altında toplanarak ilk sendikalarını kuruyor. Kadın patronlardan oluşan Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası kuruluşu ile kadınların iş ve toplumsal hayattaki donanımlı konumlanmasına dair büyük bir kadın hareketi olarak değerlendiriliyor.

1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirecek

Yakın gelecekte katma değer sağlamayı hedefleyen oluşum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ana tüzüğünün onaylandı. Sendika, 11 Ocak 2025 tarihinde 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirecek.

Her yaştan girişimci kadının işini geliştirmesi amaçlanıyor

İş insanı-Girişimci Esra Oksay önderliğinde, her biri farklı sektörlerden gelen profesyonel i kadınlarından oluşturulan KADIN-TİS’in projeksiyonu, iş veren kadınlarının yanı sıra üretime katkı sağlamak isteyen her yaştan girişimci kadının ilerleyebilmesi, kendini ve işini geliştirmesini amaçlıyor.

İş dünyasındaki kadınlara çağrı

Türkiye ekonomisine ulusal ve uluslararası ticarette nitelikli kadın iş gücünü artırarak ciddi kazanımlar elde etmeyi misyon edinen KADIN-TİS, kadınların iş yaşamında eşit fırsatlara kavuşması, ekonomik olarak güçlenmesi ve iş hayatında temsilini artırmak amacıyla iş kadınlarına çağrıda bulundu.