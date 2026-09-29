Türkiye'nin ilk kadın ticaret borsası başkanı Işınsu Kestelli görevini bıraktı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Para ve Banka Bölümü'nden mezun olan, uluslararası bitkisel yağ sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucusu ve ortağı olan Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası'ndaki (İTB) görevine 1992'de Nebati Yağlar Meslek Komitesi üyeliğiyle başladı.

1995'te borsanın yönetim kurulu üyeliğine seçilen Kestelli, 2003-2009 yıllarında yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptı. Kestelli, Şubat 2009'da İTB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilerek Türkiye'nin ilk kadın ticaret borsası başkanı oldu.

Kestelli'nin bu göreve seçilmesi, kadınların iş dünyasında ve kurumların yönetim kademelerinde temsili açısından öncü bir adım oldu. Başkanlığı süresince kadınların iş hayatına katılımını ve girişimcilik alanındaki görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalara da destek verdi.

Işınsu Kestelli, İTB'deki başkanlığının yanı sıra İzmir'in ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalarda bulunan çeşitli kurumlarda da görev aldı.

İzmir Kalkınma Ajansı, İzQ Girişimcilik İnovasyon Danışmanlık AŞ, İzmir Fuarcılık AŞ, İzmir Vakfı ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı yönetimlerinde görev üstlenen Kestelli, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulunda da yer aldı. İTB bünyesindeki Laboratuvar, AR-GE ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ ile Eğitim Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfının yönetim kurulu başkanlığını da yürüttü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ilk kadın yönetim kurulu üyesi olan ve bu görevini sürdüren, Borsa İstanbul'da ise bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Kestelli, İzmir iş dünyasını ulusal ölçekte temsil etti.

Kestelli, İzQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen eylül ayı olağan meclis toplantısında son kez kürsüye çıktı.

"Görev sürem boyunca pek çok alanda projeler geliştirdik"

Işınsu Kestelli, konuşmasında, 2009'da Türkiye'de bir ticaret borsasının başkanlığına seçilen ilk kadın olduğunu, bugün TOBB Yönetim Kurulu'ndaki göreviyle bu sorumluluğu sürdürdüğünü söyledi.

İlk olmanın kıymetli olduğunu ifade eden Kestelli, "Ama asıl kıymetli olan, sizden sonra gelenler için bunun artık sıra dışı olmadığı bir zemin bırakabilmektir. Görev sürem boyunca tarımın geleceğinden teknolojiye, eğitimden girişimciliğe ve uluslararası işbirliklerine kadar pek çok alanda projeler geliştirdik. Bunların her birinin borsamızın tarihinde ayrı yeri olduğuna inanıyorum. Bütün bunların yanında kadınların iş hayatında ve özellikle karar mekanizmalarında daha güçlü biçimde yer almasına katkı sunabilmiş olmayı da çok değerli buluyorum." dedi.

Kestelli, 135 yıllık bir kurum olmanın bilinciyle sektörlerin yanı sıra toplumsal duyarlılıklara da önem verdiklerine işaret etti.

Dokundukları hayatlarda ve topluma kazandırdıkları değerlerde dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Kestelli, şöyle konuştu:

"Yeri geldi fırtınalı günlerden geçtik, yeri geldi önümüze örülen duvarları inancımızla yıktık. Bu 17 yılda gücüm de ilhamım da cesaretim de siz oldunuz. Her veda bir yanıyla hüzünlüdür, evet ama benim hüznüm, görevimi tamamlamış olmanın verdiği derin huzurla harmanlanıyor. Geriye dönüp baktığımda güçlü bir kurum ve içinde başı dik, adımları sağlam, yarınlara umutla bakan ve en önemlisi birbirine sevgiyle/saygıyla bağlı bir aile görüyorum. Bu, bir liderin bırakabileceği en büyük mirastır. Başkanlık sıfatım sona erse de bu kuruma olan sevdam, bu davaya olan inancım ve sizlere olan bağlılığım her zaman devam edecek."