Türkiye'nin ilk şehir içi kuluçka merkezi açıldı

Türkiye'nin kendi tematik alanlarında ilk uydu kuluçka merkezi olma özelliği taşıyan ve Teknopark İstanbul ile Beyoğlu Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen Cube Beyoğlu açıldı.

İstiklal Caddesi'nde hayata geçirilen Türkiye'nin ilk şehir içi kuluçka merkezinin açılış töreninde konuşan Varank, etkinliğe Togg ile geldiklerini belirterek, şu anda kabinedeki bütün bakanların makam aracı olarak Togg'u kullandığını ve hepsinin çok memnun olduğunu ifade etti.

Hayata geçirilen büyük projelere değinen Varank, "İnşallah biz yolumuza devam edeceğiz. Biz kararlıyız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz ve 21 yıldır da buna dönük yatırımlarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Varank, Ar-Ge ve inovasyonun, Türkiye'yi katma değerli kalkındırmanın anahtarı olduğunu vurgulayarak, "İktidara geldiğimizde bu ülkede sadece iki tane teknopark vardı ve bu iki teknoparkta sadece 680 kişi çalışıyordu. Bugün Türkiye'nin her tarafında 98 teknoparkımız var. 90 bine yakın araştırmacı bu teknoparklarda araştırma geliştirme faaliyeti yapıyor, bilim üretmeye ve fikirlerini ticarileştirmeye çalışıyor. İşte söylediğim gibi biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Onun için de yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Örnek olacak bir kuluçka merkezi"

Mustafa Varank, özellikle gençleri bu süreçlere dahil etmek için kuluçka merkezlerini teknoparkların dışında şehir merkezlerinde kurduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu fikri ilk olarak hayata geçirdiğimiz en güzel örneği de Beyoğlu'nda şu anda yaşıyoruz. İstanbul Teknopark, şehirde kuluçka anlayışını Beyoğlu'nda bu Cube Beyoğlu ile hayata geçirmiş olacak. Buraya gençlerimiz, fikri olan ve ticarileştirmek isteyen girişimcilerimiz gelecek. Biz de onlara elimizdeki bütün imkanlarla, bakın bunlar sadece maddi imkanlar değil, insanlara sermaye verebilir, finans sağlayabilirsiniz ama bunun yanında mentorluktan yönlendirmeye, networkingden pazarlamaya kadar bütün imkanlarımızla gençlerimizi destekleyeceğimiz, gerçekten Türkiye'ye örnek olacak bir uydu kuluçka merkezini açıyoruz."

Varank, projenin, ilk anından itibaren gündemlerinde olduğunu aktararak, "Ancak benim bir hayalim vardı. Burada Türkiye'nin en iyi üniversitelerini de bir araya getirebilir miyiz diye aramızda istişare ettik. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden diyebileceğimiz İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi işte böyle bir uydu kuluçkada bir araya geldi." diye konuştu.

Burasının dünyaya markalar çıkarabilecekleri örnek bir uydu kuluçka merkezi olacağını belirten Varank, sadece 2 gün önce ODTÜ'de oyun tematik alanında bir kuluçka merkezi ve Keçiören'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılışını gerçekleştirdiklerini anlattı.