Türkiye'nin ilk 'Yeşil Fonu' 400 milyon doları aşacak

İSTANBUL

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) EKONOMİ gazetesi iş birliği ile ilkini gerçekleştirdiği ‘TSKB Kalkınma Günü’ alanında uzman isimlerin katılımıyla İstanbul’da yoğun bir ilgiyle düzenlendi.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç'in "Türkiye Yeşil Fonu 400 milyon doların üzerine çıkacak" mesajını verdiği açılış konuşmasının ardından sözü alan EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ da Türkiye'nin kendi emisyon sistemini kurması gerektiğinin altını çizdi. TSKB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da gönderdiği mesaj ile yer aldı.

Etkinlikte konuşma yapan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, büyüme açısından Türkiye’nin son 20 yılına bakıldığında önemli adımlar atıldığını söyledi. Türkiye’nin bu dönemde yüzde 5,4 ortalama bir büyüme sağlandığı belirten Lopez, hâlihazırda sunulan 17 milyar dolarlık tüm fonlara ek olarak Türkiye’ye 18 milyar dolarlık bir finansman geleceğini açıkladı.

Kalkınma için üç ana başlık vurgusu yapan Lopez, şöyle devam etti:

“Bunların ilki büyümedir ve büyüme olmadan kalkınma olmaz. Öncelikle büyümeyi sağlamamız gerekiyor. İkinci başlık, işin sosyal boyutu, kapsayıcılık. Büyümenin sadece belli bir kesim için değil, toplumdaki tüm kesimler için geçerli olmasını sağlamalıyız. Üçüncüsü de sürdürülebilirlik; yeşil büyüme dediğimiz kavramı besleyecek olan sürdürülebilirlik boyutu. Türkiye’de 26 yıllık süre zarfında kişi başına düşen milli gelir 4 katına çıktı. Bu başarının muhakkak takdir edilmesi gerekli. Son 20-25 yıldaki başarının önümüzdeki 20 yılda da devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Bunun üzerine koyulması gerekiyor. Yüksek enfl asyon ortamında yatırımların daha verimli, üretken sektörlere akması çok kolay değildir. En iyi sektörün ne olduğunu kestirmek çok mümkün olmayabilir her zaman.”

Enflasyonun etkisi azalacak sabırlı olmak gerekiyor

Yatırımların kendini koruyabilecek sektörlere kaydığını belirten Lopez, ekonomi içerisinde büyümeyi sağlamak için yatırımların ekonomiyi verimli ve etkili hale getirecek sektörlere akması gerektiğini ifade etti. Kısa vadede bununla ilgili sıkıntılar olabildiğini belirten Lopez, “Bir, iki yıldan bahsetmiyorum ama önümüzdeki döneme baktığımızda belli bir süre sonra enfl asyonun etkisi azalacak. Bununla ilgili olarak da sabırlı olmak gerekiyor” dedi.

Türkiye’de verimlilik faktörüne bakıldığında son 10 yılda bunun bir miktar azaldığını vurgulayan Lopez, enerji geçiş stratejisinin önemli olduğuna dile getirdi. Enerji açısından Türkiye’nin lider ülkelerden biri olduğunu aktaran Lopez, elektrik üretim kapasitesinin bugün Türkiye’de yaklaşık 105 bin megavat olduğunu söyledi.

“Türkiye’de uyum açısından güçlenme var”

Dünya Bankası tarafından dünyadaki ilk yeşil fonlardan birini Türkiye’de devreye aldıklarına dikkat çeken Lopez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu fonlar, üretim mühendisliği alanında değişiklikler yapacak olan firmalara aktarılacak. Burada kalkınma bankaları güneş panellerinin daha fazla kullanılmasına destek verecek. Sadece GES'lerin oluşturulmasından bahsetmiyorum. Aynı zamanda çatı güneş enerjisi santrallerinin oluşturulmasından da bahsediyorum. Biz ülkelerin tutarlı hareket etmesini bekliyoruz. Burada uyum önemli. Ülkeler arasında kutuplaşmaları değil uyumu teşvik etmek istiyoruz, zorluklara uyum sağlama yetilerinin artırılmasını istiyoruz.” Lopez, ülkelerin zenginleştikçe tarım sektörünün ekonomideki ağırlığının düştüğünü, hizmet ve sanayi sektörünün payının da arttığını belirtti. Lopez, son 10 yılda Türkiye’deki istihdamın yüzde yüzde 10 civarında artarken tarım sektöründe yüzde 9 civarında azaldığını kaydetti.

Hedef kalkınma potansiyelini hayata geçirip dünyada önemli aktör olmak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TSKB Kalkınma Günü etkinliğine bir mesajla katıldı. Yılmaz mesajında şunları vurguladı: “Kalkınma, ekonomik büyümenin yanı sıra toplumsal refahın artırılması ve altyapının güçlendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu süreçte gerçekleştirilen yapısal reformlar ve yatırımlar, kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamıştır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, odağına yeşil ve dijital dönüşümü alan, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreff eh bir Türkiye yolunda atılacak adımlarla, kalkınma potansiyelimizi tam olarak gerçekleştirerek bölgemizde ve dünyada önemli bir aktör olma hedefimizi gerçekleştireceğiz.”

“Sürdürülebilir büyüme için enflasyon ve cari denge sorunlarını çözmeliyiz”

Moderatörlüğü TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç’in yaptığı “Türkiye’nin Kalkınma Hikayesi” panelinde Prof. Dr. Asaf Savaş Akat yer aldı. Türkiye’nin devlet geleneği olarak kurumsal avantajı bulunduğunu belirten Akat, şöyle devam etti: “Dünyadaki kötü örnekleri görerek iyi durumdayız dememek lazım. Firmalarımız dünyada rekabet edecekse verimliliğini oluşturması, yapacağı yatırım için kuru öngörmesi gerekiyor. Enfl asyon sorununu çözemediğiniz takdirde çok önemli bir kırılma anında çok büyük bir hata yaparsınız. Türkiye 1978 yılında AB’ye tam üye olma fırsatını reddetti. Bu ortamda da böyle bir risk var. Fiyat istikrarını sağlayamıyoruz. Sanayi kur dalgalanmalarını kaldırmaz. Fiyat ve dolayısıyla kur istikrarının mutlaka tesis edilmesi lazım. Dış ticaret açığını azaltmalıyız. Enfl asyon ve cari denge sorununu çözmeden sürdürülebilir büyüme mümkün değil.”

"Doğru hesap: Yavaş büyümek ama sonunda mutlu olmak"

Moderatörlüğünü TSKB Başekonomisti ve Direktörü Burcu Ünüvar’ın yaptığı “Ekonomist Perspektiften Kalkınma” paneline katılan Prof. Dr. Refet Gürkaynak, şunları söyledi: “İyi işler yaparsanız sonuç da iyi olur. Büyüme bir sayı, kalkınma insan tecrübesidir. Büyümeyi kalkınmak için istiyoruz aslında. Kadınların iş gücüne katılımı büyüme açısından tek başına önemli değil ama kalkınma açısından önemli bir adım. Merkez bankasının yeşil enerji konusunu vazife edinmesinin kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Uzman kurumlarının bu işi yapması, regülasyonları sağlaması lazım. Finansman da elbette önemli. Bu noktada da kalkınma bankaları ortaya çıkıyor zaten. Hızlı büyüyeceğiz ama mutsuz olacağız ya da yavaş büyüyeceğiz mutlu olacağız düşüncesine baktığımızda gün sonunda önemli olan mutlu olmak. Yapılan işler sonraki nesillere de yaramalı. Kalkınma budur.”

’İyi şirket’ olma yolculuğunda gençlerin baskıları etkili oluyor

İmece Direktörü Zeynep Erdoğan’ın katıldığı ''Sürdürülebilir Gelecek İçin Ortak Çözüm Üretmek” panelinin moderatörlüğünü Ekonomi Gazetesi Koordinatörü Didem Eryar Ünlü yaptı. İmece’nin 2016 yılında kurulduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi: ''Amacımız şirketlerin tek başına hareket edemediği yerde birden fazla paydaş ile nasıl iş yaratılabileceklerine, bunu nasıl toplumsal etkiye dönüştürebileceklerine çözüm bulmak. Burada çıkan girişimcileri etki alanına göre yönlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de yapılan iyi işleri dünyaya da gösterebilmeyi amaçlıyoruz. Döngüsel ekonomi üzerine çalışıyoruz. Global anlamda birçok önemli etkinlikler yaparak buradaki ekosistemin gelişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Şirketler iyi şirket olma yolculuğunda gençlerin baskıları sayesinde adım atıyor."

“Sürdürülebilir olmak için yeşil dönüşümle ilgili sektörleri desteklemeliyiz”

Moderatörlüğünü TSKB Genel Müdür Yardımcısı Poyraz Koğacıoğlu’nun üstlendiği “Kalkınma Bankacılığında Sermaye Piyasalarının Rolü” panelinde konuşan Naturel Holding Strateji ve Yatırımlar Bölüm Başkanı ve CFO’su Hasan Sarıçiçek, “2023’te de 1,4 trilyon dolara yakın yeşil enerji yatırımı oldu. Takriben yıllık 7 trilyon dolar yatırım yapılmalı. Bu yatırımları kimin yapacağı işareti” dedi. Bir girişim sermayesi fonunun bugün bir yatırıma ortalam a 16 milyon dolarlık kaynak sağlar durumda olduğunu aktaran İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Gayde ise “Son yıllarda kendi büyümemiz etkileyici ama dünyadaki seviye için gidecek daha çok yolumuz var” diye konuştu. Nitelikli kalkınma için mühendisliğin önem kazandığını vurgulayan Smart Güneş Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ da “Sürdürülebilir ülke olmak için yeşil dönüşüm ile ilgili sektörleri geliştirmek gerekiyor. Ülkenin kalkınmasında herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bir yılda Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına 1.1 milyar dolar kaynak sağladık ”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, TSKB Kalkınma Günü etkinliğinin önümüzdeki dönemde bir geleneğe dönüşmesini arzu ettiklerini ifade etti. Bilgiç, kuruluş tarihi olan 2 Haziran'ı Türk Patent ve Marka Kurumu'na "TSKB Kalkınma Günü" olarak tescil ettirdiklerinin altını çizdi. "TSKB olarak, kalkınma kavramını başından beri, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimin iç içe geçtiği bütünsel bir yaklaşımla ele alıyoruz" diyen Bilgiç, bankanın 2024 yılı ajandasına da değindi. Bilgiç, “Ajandamızda öncelikli olarak Türkiye depreminin yaralarını sarmaya devam ederken sanayimizin yeşil ve kapsayıcı dönüşümü ve ülkemizin emisyon azaltım hedefl erini gözeten yatırımları desteklemek yer alıyor” diye konuştu.

Konuşmasında yabancı fonların Türkiye’ye giriş penceresi olarak, özel sermayenin harekete geçirilmesinin çarpan etkisine inandıklarını söyleyen Bilgiç, şöyle devam etti:

“Bu anlayışla, 2023 yılında uluslararası finansal kuruluşlarla önemli kaynak anlaşmalarına imza atarak ülkemizin ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınması odağında toplamda 1,1 milyar dolar tutarında kaynak temin etmeyi başardık. Eş zamanlı, 2024 yılında da uzun soluklu paydaşlarımız arasında yer alan uluslararası finansal kuruluşlar ile yenilikçi ürünler geliştirmeye, yeşil fonlar aracılığıyla bankamızın kaynaklarını çeşitlendirmeye devam edeceğiz."

Dünya Bankası ile Aralık 2023’te imzalarını attığımız Türkiye Yeşil Fonumuz, dünyada krediyle finanse edilerek kurulan ilk girişim sermayesi yatırım fonu olma özelliğini taşıyor. İlk etapta, 155 milyon dolarlık bir fon olarak kurduğumuz bu özel fonun çarpan etkisiyle 400 milyon doların üstüne çıkmasını öngörüyoruz. Hali hazırda kuruluşunda son aşamaya geldiğimiz Türkiye Yeşil Fonumuz ile sermaye girişi yoluyla da kaynak temin ederek bu kaynağı ülkemizdeki nitelikli yatırımcılarla buluşturacağız.”

Türkiye'nin 2053 Net Sıfır hedefine doğrudan katkı sağlayacak

'Türkiye Dağıtık Enerji için Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi'ni de Dünya Bankası ile hayata geçirdiklerinin altını çizen Genel Müdür Bilgiç, "Bu anlamlı proje ile ülkemizin Ulusal Katkı Beyanı kapsamında, başta enerji sektörü olmak üzere ortaya koyduğu dönüşüm hedefl erine ulaşmasını hızlandırarak sürdürülebilir gelecek hedefimize biraz daha yaklaşacağız" açıklamasını yaptı.

“Yenilenebilir enerji alanındaki kurulu gücün yüzde 15’ini temsil ediyoruz”

Yenilenebilir enerjinin Türkiye’nin yeşil dönüşümündeki önemli stratejik kalkınma alanlarının başında geldiğini kaydeden Bilgiç, “Banka olarak, 2002 yılından beri bu alana itinayla eğiliyoruz. Hali hazırda Türkiye’nin mevcut kurulu gücünün yüzde 55’i yenilenebilir enerji projelerinden oluşuyor. Bugüne kadar sağladığımız finansman destekleriyle ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki kurulu gücünün yüzde 15’ini temsil ediyoruz” dedi.

Nitelikli kalkınmanın bir diğer ön koşulununçok uzun yıllardır bankacılık faaliyetleriyle baş başa yürüttükleri toplumsal fayda sağlayan projeler olduğunun altını çizen Murat Bilgiç, "Ülkemizin sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı gibi kendi alanlarının en saygın iş ortaklarıyla 'Yarının Kadın Yıldızları ve Eğitimden Üretime burs fonlarımızla eğiitimde ve sanatta fırsat eşitliğine yatırım yaparak gençlerimizin geleceğe daha umutlu bir şekilde bakmalarına destek oluyoruz" dedi.

“Türkiye'de kalkınmanın rengi artık 'yeşil' olacak!”

TSKB Kalkınma Günü’nün, Türkiye Kalkınma Günü’ne evrilebilecek, oradan da Dünya Kalkınma Günü’ne doğru gidecek önemli bir etkinliğin ilk adımı olduğunu vurgulayan EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, TSKB'nin Türkiye'nin kalkınmasına verdiği desteğin kritik önemde olduğunu söyledi. Yeşil dönüşümde de TSKB'nin öncü bir rol oynadığına da dikkat çeken Güldağ sözlerine şöyle devam etti: "Nasıl bir ekonomi diye sorunca yanıt belli: Türkiye'nin yeni büyüme stratejisi yeşil dönüşüme dayanmalı. Türkiye'de kalkınmanın rengi bundan böyle 'yeşil' olacak! Ekonomideki gidişat nedeniyle sıklıkla ülkenin zayıf yönlerinin öne çıktığını kaydeden Güldağ, "Oysa Türkiye için bu süreçte pek çok imkan var. Etrafımızda metali, plastiği bizden iyi işleyen kimse yok. Üretimimiz zengin ve çeşitli. Bölgede imalat sanayi ihracatının 3'te 1'ini tek başına Türkiye yapıyor. Bu gücü yeşil teknolojilerinin ortaya çıkardığı kabiliyetlerle birleştirdiğimizde nitelikli sürdürülebilir kalkınmada Türkiye'nin fırsat penceresi ardına kadar açık.

Kendi emisyon ticaret sistemimizi oluşturmalıyız

Türkiye'nin sıfır karbon hedefini 2053'e koyduğunu, bunun iddialı bir hedef olduğuna dikkat çeken Güldağ, "Öyleyse elimizi çabuk tutmamız lazım. İklim Kanunu'nu çıkaralım, TSKB'nin öncülük yaptığı iklim fonlarını büyütelim, emisyon ticaret sistemimizi bir an önce kurup, hayata geçirelim. Kendi ETS'mimizi oluşturursak Sınırda Karbon Vergisi'ne takılmayız. Avrupa bizden toplamaya başlamadan kendi ETS'mizi kurup, Türkiye'nin kalkınmada çıtayı yükseltmesini güçlü biçimde fonlamamız akılcı olur" diye konuştu.

“Finansal yatırımda çevresel etki ve kapsayıcılık dikkate alınmalı”

Moderatörlüğünü TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Meral Murathan’ın yaptığı “Kapsayıcı Net Sıfıra Doğru Kalkınma Bankacılığı” paneline Dünya Bankası Program Lideri ve Kıdemli Finans Sektörü Uzmanı Etkin Özen, AIIB Danışmanı Evren Dilekli ve AFD Türkiye Direktör Yardımcısı Marine Karcher katıldı.

Mali kuruluşların ülkelerin kalkınma hedefl erini gerçekleştirmeye çalıştığına değinen Dünya Bankası Program Lideri ve Kıdemli Finans Sektörü Uzmanı Etkin Özen, “Verimliliği artırmaya, üretimde dirençlilik sağlamaya çalışıyoruz. Yatırım kararı alırken çevresel etki ya da kapsayıcılığı dikkate almanız gerekiyor. Türkiye için büyük bir fırsat. Bu güçlü bir yönümüz. Özel sektörü bir sonraki seviyeye taşıyabiliriz. Özel sektörün daha verimli olması ve yeşil dönüşüme uygun hale gelmeleri gerekiyor. Uluslararası seviyeye entegre olmaları için bu unsurları destekliyoruz. Toplumla birlikte çalışılmasını önemsiyoruz” dedi.

Önceliğimizi yeşil dönüşüme verdiklerini söyleyen AIIB Danışmanı Evren Dilekli de, “Bizden en fazla kredi kullanan banka TSKB. İş hacmi açısından en büyük ikinci ülke de Türkiye. Yeşil ekonomiye geçişi ve yeni ürünleri destekliyoruz. Bankalar üç aylık vadelerle kendilerini finanse edebiliyorlar. Bu geçişi finanse etmek biraz zor olabilir çünkü uzun süreli bir durum bu. Sermaye piyasaları yeşil dönüşümde önemli rol oynayabilir. İlk çalışmalara Eximbank ile başladık. Yeni modelleri geliştirmemiz ve kullanmamız gerekiyor. Kolaylaştırıcı bir unsur olmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu. Her yıl 12 milyar Euro fon sağladıklarını vurgulayan AFD Türkiye Direktör Yardımcısı Marine Karcher ise şu ifadeleri kullandı: “Taahhüttün yarısı iklime fayda sağlayan projelerle alakalı. Müşteriler ve bakanlıklarla projenin yol haritasını dikkate alıyoruz. Sosyal cinsiyet ile ilgili TSKB ile birlikte çalışma yaptık. Kadınların güçlendirilmesi ve yetkilendirilmesi çok büyük bir adım. Deprem sonrası yeniden imar için bir proje tasarlıyoruz. TSKB ile çalıştığımızda birlikte çok fazla etki edebiliyoruz. Gelecekte dünyayı iyi bir yer yapabilmemiz birlikte en iyi noktaları uygulamaya almamız gerekiyor.”

“Sürdürülebilir kalkınma için önce toplumsal dönüşüm gerekiyor”

“Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Yolculuğu” panelinin moderatörlüğünü Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ gerçekleştirdi. Panelde konuşmacı olarak UN SDSN Türkiye Ağı Koordinatörü Bahar Özay, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Sürdürebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic yer aldı.

2015 yılından beri sürdürülebilir kalkınma raporu yayınladıklarını aktaran UN SDSN Türkiye Ağı Koordinatörü Bahar Özay, “Şirketlerin yüzde 15’inin yeşil dönüşümü dikkate aldığını ama maalesef genel anlamda da yeşil bir badana gibi gördüklerini izlemliyoruz. 2030 gündeminin 2050 olarak güncellenmesi ve firmalara da dönüşüm yapmaları için bir çağrıda bulunacağız. Sürdürülebilir kalkınma için ilk sırada eğitim geliyor. Eğitim reformu yapılmalı. İkincisi, doğru verilerle planlama yapmak. Üçüncüsü verimli sanayi politikaları geliştirmek ve sanayiye destek vermek” diye konuştu.

Yeşil dönüşüm için 1000 sanayi kuruluşu ile yaptıkları anketten bahseden İSO Sürdürebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe, “Yüzde 48,97’si yeşil dönüşümü anladığını ve derinlemesine bilmediğini söyledi. Yüzde 34,27’si bir planım var, dönüşümü yapacağım diyor. Yüzde 18,19’u da eylem planım var, harekete geçirdim, dünyada bu alanda önde şirketlerden biriyim diyor. Sürdürülebilirlik için ilk kriter eğitim olmalı. Toplum dönüşmeden ilgili alanlarda gerekli dönüşümü yapamayız. Kamu tarafı gerekeni yapar, ETS sistemini hayata geçirirse sorun yaşamayız. Bütün şirketlere karbon ölçümlerini mutlaka yaptırmamız lazım” dedi.

UNDP’nin 50 yıldan fazladır Türkiye’de faaliyetleri olduğunu vurgulayan UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, “160’tan fazla köyde 1500’den fazla hane için proje yürütüyoruz. Çatılarda GES kurulması ile ilgili ciddi sonuçlara ulaştık. Hanelerin elektrik harcamaları düşünce üretim süreçlerine nasıl dahil olacaklarını planladılar. Türk ekonomisinin rekabet gücü için özellikle yeşil dönüşüm için yatırımlar gerekiyor. Projeler iki taraf için de karlı olmalı. Sosyal ve çevresel etkiler gibi kapsayıcı yaklaşımlar dikkate alınmalı” ifadelerini kullandı.