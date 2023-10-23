Türkiye’nin İnovasyon Haritası açıklanıyor

Küresel ekonomide rekabet sadece fiyat odaklı değil, inovasyon odaklı yaklaşımlarla ilerliyor. Bu süreçte inovatif davranan ve insan kaynağına daha çok yatırım yapanlar bir adım öne çıkıyor.

Küresel ölçekte yenilikçi fikir ve projeleri hayata geçirecek girişimcilerin desteklenmesi ve bu alanda faaliyet yürüten şirketlerin kapasitelerinin geliştirilmesi önem taşıyor. Türkiye'de inovasyon ekosistemini geliştirmek adına da çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyet'in 100. TİM'in 30. yılına özel proje

Bu kapsamda, TİM tarafından hazırlanan "Türkiye İnovasyon Haritası", ülkedeki yeni fikirlerin veya buluşların ticaret, endüstri ve hizmet gibi ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanmasını hedefliyor. Cumhuriyet'in 100'üncü, TİM'in kuruluşunun 30'uncu, Türkiye İnovasyon Haftası'nın ise 10'uncu yılına özel hayata geçirilen projeyle ülkedeki ihracatçı şirketlerin inovasyon kapasitesinin de tanımlayıcı istatistiklerle analiz edilmesi, iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve buna yönelik öneriler sunulması hedefleniyor. Harita, girişimcilerin ve ihracatçıların rehberi niteliğinde olacak.

Projeyle "özgün bir model" olarak tanımlanan CISNAT-Corporate Innovation System and Network Analysis Tool (Kurumsal İnovasyon Sistemi ve Ağ Analiz Aracı) kullanılarak ihracatçı firmaların mevcut inovasyon kapasitesinin ve performansının tespit edilmesi amaçlanıyor.

Çalışmanın, Türkiye'de inovasyonun yaygınlaşmasına, bu alanda etkin politikaların geliştirilmesine ve inovasyonun geleceğine yol gösterici bir katkı sağlaması öngörülüyor.

Basılı rapor ve dijital haritanın ana çıktı olarak çalışma tamamlandıktan sonra hazır hale getirilmesi, sonuçların ise 23-25 Kasım'da etkinlikleri yapılacak Türkiye İnovasyon Haftası'nda açıklanması planlanıyor.

Türkiye İnovasyon Haftası, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonuyla 2012 yılından bu yana gerçekleştiriliyor.

OVP'de de yenilikçiliğe yönelik politikalar öne çıkıyor

Türkiye'nin geçen ay açıklanan Orta Vadeli Program'ında (OVP) da inovasyon çalışmalarına özel yer ayrılmıştı. Yeni dönemde iç ve dış talep dengesi gözetilerek yüksek katma değerli, ihracat odaklı büyüme politikasının izleneceği, teknolojik altyapı, beşeri sermaye, girişimcilik, araştırma, yenilikçilik ve tasarım kapasitesinin güçlendirilerek teknolojik dönüşümü sağlamaya yönelik politikaların hayata geçirileceği belirtilmişti.

Programla girişim ekosisteminin geliştirilmesi, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) krediye ulaşım şartlarının kolaylaştırılması, kurumsal ve bireysel girişim sermayesi, kitle fonlaması, melek yatırımcılık gibi alternatif ve yenilikçi finansman imkanlarının artırılması ve kullanımlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.