Türkiye’nin istihdam görünümü yükseldi: NEO 25 puana ulaştı

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ManpowerGroup tarafından 42 ülkede yaklaşık 39 bin 878 işverenin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, küresel Net İstihdam Beklentisi (NEO) çeyreklik bazda 2, yıllık bazda ise 6 puan yükselerek 29 puana ulaştı.

İşe alım beklentilerinde toparlanma sinyali

Türkiye’de NEO 25 puan olarak ölçülürken ülke, küresel ortalamanın 4 puan altında ve sıralamanın alt yarısında yer aldı.

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, fiyat artışları ve yüksek işletme maliyetleri sürerken enflasyondaki gerileme ve büyümeye ilişkin beklentilerin şirketlerin işe alımlarını desteklediğini belirtti.

İşe alım beklentisinde sektörler belli oldu

Türkiye’de işe alım beklentilerinin en güçlü olduğu sektör 38 puanla konaklama oldu. İnşaat ve gayrimenkul sektörü 37 puanla ikinci sırada yer aldı. Bu sektörde NEO, geçen yılın aynı dönemine göre 22 puan artarak 2011’in üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

En düşük istihdam beklentisi ise 9 puanla bilişim sektöründe kaydedildi. İmalat sektöründe NEO 12, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetlerde 17 puan oldu.

İstihdam beklentisinde Güneydoğu Anadolu zirvede

Bölgesel olarak en yüksek istihdam beklentisi 38 puanla Güneydoğu Anadolu’da ölçüldü. Bölgenin görünümü yıllık bazda 23 puan güçlendi. Doğu Anadolu 37, İç Anadolu 30 ve Akdeniz 29 puanla sıralandı.

Şirket büyüklüklerine göre ise en yüksek işe alım beklentisi 37 puanla 250-999 çalışana sahip kuruluşlarda görüldü. Bu gruptaki NEO yıllık bazda 17 puan artarak 2023’ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine çıktı.